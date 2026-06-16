Naš travel-bloger otkrio koliko košta doručak u Las Vegasu: ''Prije nego kažete da je Hrvatska skupa...''

Kristijan Iličić trenutačno prati Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, a svojim pratiteljima redovito otkriva koliko košta život i putovanje preko Atlantika. Ovoga puta pokazao je račun za doručak u Las Vegasu, a konačni iznos mnoge je iznenadio.

Putopisac i influencer Kristijan Iličić trenutačno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje prati Svjetsko nogometno prvenstvo. Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli dojmove s putovanja, a posebnu pažnju posvećuje cijenama hrane, prijevoza i drugih troškova.

U posljednjoj objavi pokazao je koliko ga je koštao doručak u Las Vegasu te usporedio tamošnje cijene s onima u Hrvatskoj.

"Prije nego što kažete da je Hrvatska skupa, pogledajte koliko smo platili doručak u Las Vegasu", napisao je uz video.

Iličić je otkrio da je posjetio EGGscellent, jedno od najbolje ocijenjenih mjesta za doručak u gradu.

"Pročitali smo dobre recenzije i odlučili provjeriti je li stvarno toliko dobro. Ovdje se sve vrti oko jaja pripremljenih na razne načine, omleti, palačinke, French toast i njihovi poznati boxovi", ispričao je.

Doručak u Las Vegasu - 1 Foto: Instagram

Doručak u Las Vegasu - 2 Foto: Instagram

Za doručak je odabrao Spicy Box, jelo koje stoji 17 dolara.

"U njemu se nalaze marinirana govedina, chorizo kobasica, ukiseljene jalapeño papričice, korijandar i pečena poblano paprika. Sve je prekriveno umakom i svježom šalšom. Porcije su dosta velike, što je u Americi uglavnom standard. Ambijent je ugodan i opušten, nije riječ o nikakvom luksuznom restoranu", rekao je.

Nakon obroka otkrio je i konačni iznos računa.

"Ukupna cijena iznosila je 45,56 dolara, a porez 3,82 dolara. I još možete dati napojnicu. Dakle, 50 dolara plus napojnica, ajmo reći 10 dolara, to je ukupno 60 dolara", objasnio je.

No, troškovi tu nisu stali.

"Taksi do restorana koštao je 20 dolara, a povratak još 20 dolara. Znači, 100 dolara za doručak u Vegasu", dodao je.

Kristijan Iličić - 1 Foto: Instagram

Iličić se osvrnuo i na često pitanje koje mu pratitelji postavljaju – jesu li napojnice u SAD-u obvezne.

"Mnogi su me pitali jesu li napojnice obvezne u Americi. Općenito, ako ne želite ostaviti napojnicu, nemojte, ali u praksi se ona smatra obveznom. Ovi ljudi rade za nekoliko dolara po satu i velik dio zarade ostvaruju upravo od napojnica", poručio je.

Nedavno je pokazao i koliko je u Las Vegasu platio salatu, vodu i sok, naglasivši da informacije o cijenama dijeli isključivo kako bi putnicima pružio realan uvid u troškove na pojedinim destinacijama.

"Cijene uvijek spominjem i pišem isključivo informativno, kako bi ljudi koji planiraju putovanje imali realnu predodžbu o tome koliko što košta na destinaciji. Nije riječ ni o žaljenju ni o hvaljenju, već samo o informaciji iz prve ruke", zaključio je.

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