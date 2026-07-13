Razlika od 27 godina im ne smeta: Kako je počela ljubavna priča milijardera i bivše manekenke?

Kanadski milijarder i vlasnik Aston Martina Lawrence Stroll sa suprugom Raquel uživa na odmoru u Portofinu, a njihova ljubavna priča, koja je započela 2018. godine, danas je jedna od najzanimljivijih u svijetu Formule 1.

Kanadski milijarder i vlasnik momčadi Aston Martin u Formuli 1 Lawrence Stroll ovih dana puni baterije u talijanskom Portofinu. Na luksuznoj jahti društvo mu pravi supruga Raquel Stroll, a par je snimljen kako zajedno uživa u kupanju i opuštenim trenucima u moru, daleko od užurbanog svijeta automobilističkog cirkusa.

Stroll je na odmoru u društvu supruge, zeta i australskog snowboardera Scottyja Jamesa, a čini se da je ovoga puta miris benzina zamijenio slanim morskim zrakom i bezbrižnim ljetnim ugođajem.

Lawrence i Raquel Stroll - 4 Foto: Profimedia

67-godišnji Lawrence i 40-godišnja brazilska manekenka Raquel Diniz upoznali su se 2018. godine tijekom ljetovanja na jugu Francuske, a prema pisanju stranih medija, upoznao ih je zajednički prijatelj na jednoj luksuznoj jahti. Iskra je planula gotovo odmah, a vezu su isprva držali podalje od očiju javnosti. Ubrzo su počeli zajedno dolaziti na utrke Formule 1 i društvena događanja, čime su potvrdili da je riječ o ozbiljnoj vezi.

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Par se zaručio krajem 2019., a godinu dana kasnije izrekao je sudbonosno "da" na raskošnom vjenčanju u Francuskoj. Raquel je pritom uzela prezime Stroll te se posvetila obiteljskom životu uz jednog od najutjecajnijih ljudi u svijetu motosporta. Lawrence iz prvog braka ima dvoje djece, među kojima je vozač Aston Martina Lance Stroll, dok Raquel iz prijašnje veze ima sina.

Lawrence i Raquel Stroll - 3 Foto: Profimedia

Stroll je jedan od najbogatijih ljudi u svijetu automobilizma. Bogatstvo je stekao ulaganjem u modne brendove poput Tommyja Hilfigera i Michaela Korsa, a posljednjih godina procjenjuje se na više od tri milijarde američkih dolara. Nakon ulaska u Formulu 1 predvodio je konzorcij koji je spasio tadašnji Racing Point, a kasnije preuzeo i britanski Aston Martin, čiji je danas izvršni predsjednik.

Iako rijetko govore o privatnom životu, oboje su u nekoliko navrata istaknuli koliko cijene zajedničko vrijeme. Raquel je na društvenim mrežama supruga opisivala kao svoju najveću podršku i osobu koja joj pruža osjećaj sigurnosti, dok je Lawrence jednom prilikom rekao da mu je upravo obitelj najveća motivacija unatoč poslovnim obvezama.

Lawrence i Raquel Stroll - 1 Foto: Profimedia

Fotografije iz Portofina pokazuju da ni nakon nekoliko godina braka među njima ne nedostaje bliskosti te da svaki slobodan trenutak nastoje provesti zajedno.

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