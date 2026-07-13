Fabijan Pavao Medvešek pokazao lijepu suprugu, ovakve fotografije prava su rijetkost

Fabijan Pavao Medvešek objavio je rijetke zajedničke fotografije sa suprugom Karlom, s kojom je uživao u opuštenom razgledavanju grada.

Glumac Fabijan Pavao Medvešek razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši nekoliko zajedničkih fotografija sa suprugom Karlom, koju nemamo često prilike vidjeti u javnosti.

Na fotografijama snimljenima tijekom razgledavanja grada par pozira zagrljen na turističkom autobusu, a Fabijan i Karla nisu skrivali osmijehe ni nježnost. Dok na jednoj fotografiji poziraju nasmiješeni prema kameri, na drugoj je glumac zaigrao i nasmijao suprugu simpatičnom gestom.

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Njihova priča je započela još tijekom srednje škole, a u vrijeme studija, Karlinog u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Fabijanovog u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti, održavali su vezu na daljinu. Godinu dana poslije vjenčanja u romantičnom Motovunu, par je dobio sina, a lani se obitelji pridružila i kćerkica.

Fabijan Pavao Medvešek - 4 Foto: In Magazin

Fabijan Pavao Medvešek - 6 Foto: In Magazin

Fabijan svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti pa su ovakvi zajednički trenuci s Karlom prava rijetkost. Upravo zato objava je privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su im u komentarima uputili brojne komplimente i lijepe želje.

Davor Bilman, Fabijan Pavao Medvešek Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV

Par je i ovoga puta pokazao da uživa u zajedničkim trenucima, a fotografije su otkrile njihovu opuštenu i skladnu atmosferu tijekom ljetnog izleta.

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