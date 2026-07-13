Fabijan Pavao Medvešek pokazao lijepu suprugu, ovakve fotografije prava su rijetkost

Fabijan Pavao Medvešek objavio je rijetke zajedničke fotografije sa suprugom Karlom, s kojom je uživao u opuštenom razgledavanju grada.
Glumac Fabijan Pavao Medvešek razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši nekoliko zajedničkih fotografija sa suprugom Karlom, koju nemamo često prilike vidjeti u javnosti.3 vijesti o kojima se priča veliko slavlje! Starija kći Rakitićevih izrasla je u pravu ljepoticu, ponosni roditelji nisu skrivali emocije! imaju trojicu sinova Jedna od najljepših žena 90-ih napokon se udala za ljubav svog života, čekali su čak 25 godina novo poglavlje Velika odluka našeg glumačkog para poslije 10 godina: "Život se okrenuo naglavačke"
Na fotografijama snimljenima tijekom razgledavanja grada par pozira zagrljen na turističkom autobusu, a Fabijan i Karla nisu skrivali osmijehe ni nježnost. Dok na jednoj fotografiji poziraju nasmiješeni prema kameri, na drugoj je glumac zaigrao i nasmijao suprugu simpatičnom gestom.
Galerija 9 9 9 9 9
Pogledaji ovo Celebrity Zašto je prizor Luke Nižetića s mamom izazvao lavinu reakcija? Bit će vam jasno kad vidite fotografiju!
Njihova priča je započela još tijekom srednje škole, a u vrijeme studija, Karlinog u Ujedinjenom Kraljevstvu, a Fabijanovog u Zagrebu na Akademiji dramske umjetnosti, održavali su vezu na daljinu. Godinu dana poslije vjenčanja u romantičnom Motovunu, par je dobio sina, a lani se obitelji pridružila i kćerkica.
Fabijan Pavao Medvešek - 4 Foto: In Magazin
Fabijan Pavao Medvešek - 6 Foto: In Magazin
Fabijan svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti pa su ovakvi zajednički trenuci s Karlom prava rijetkost. Upravo zato objava je privukla pažnju njegovih pratitelja, koji su im u komentarima uputili brojne komplimente i lijepe želje.
Davor Bilman, Fabijan Pavao Medvešek Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV
Par je i ovoga puta pokazao da uživa u zajedničkim trenucima, a fotografije su otkrile njihovu opuštenu i skladnu atmosferu tijekom ljetnog izleta.
Koja je tajna njegovog balansa poslovnog i privatnog života, otkrijte OVDJE.
EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje
Pogledaji ovo Celebrity Fotke su sve rekle: Jedan vikend na moru bio je dovoljan da padnu sve maske!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Razlika od 27 godina im ne smeta: Kako je počela ljubavna priča milijardera i bivše manekenke?