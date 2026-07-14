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Ni stroge dijete ni ekstremni tretmani: Koja je tajna njezina mladolikog izgleda u 53. godini?

Piše I.G., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Penelope Cruz Penelope Cruz Foto: Profimedia

Španjolska glumica već godinama oduševljava besprijekornim izgledom, a iza njezine ljepote ne kriju se stroge dijete ni ekstremni tretmani. Penélope Cruz otkrila je kojim navikama njeguje kožu, održava vitku liniju i zašto starenje smatra prirodnim dijelom života.

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