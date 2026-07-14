Ni stroge dijete ni ekstremni tretmani: Koja je tajna njezina mladolikog izgleda u 53. godini?

Španjolska glumica već godinama oduševljava besprijekornim izgledom, a iza njezine ljepote ne kriju se stroge dijete ni ekstremni tretmani. Penélope Cruz otkrila je kojim navikama njeguje kožu, održava vitku liniju i zašto starenje smatra prirodnim dijelom života.

Penélope Cruz još je jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najljepših žena filmske industrije. Na nedavnoj premijeri svog novog filma The Invite u Los Angelesu pojavila se u svjetloplavoj maksi haljini ukrašenoj šljokicama koja je istaknula njezinu elegantnu figuru i ponovno privukla sve poglede.

Španjolska glumica, koja je svjetsku slavu stekla 2001. godine u filmu Vanilla Sky uz Toma Cruisea, tijekom karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u filmovima poput Pirata s Kariba, Volvera i Vicky Cristina Barcelona, a ujedno je ostala jedina španjolska glumica koja je osvojila Oscara.

Galerija 15 15 15 15 15

I dok mnogi komentiraju njezin besprijekoran izgled u 52. godini, Penélope već godinama otvoreno govori o navikama kojima održava mladolik izgled i dobro zdravlje.

Glumica veliku pažnju posvećuje njezi kože, a jedan od rituala kojem se redovito vraća je suho četkanje tijela, za koje tvrdi da potiče cirkulaciju i pomaže u uklanjanju toksina, piše Daily Mail.

Pogledaji ovo Celebrity Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...''

Od 2012. godine zaštitno je lice jednog kozmetičkog brenda pa u svakodnevnoj rutini koristi njihove proizvode za čišćenje, serum i hidratantnu kremu. Kada je riječ o šminki, preferira prirodan izgled i ne skriva svoje pjegice, koje su se našle i na naslovnicama brojnih časopisa.

Penelope Cruz Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sunčana zaštita nezaobilazan je dio njezine rutine, a šminku uvijek uklanja prije spavanja. Odrasla je u majčinom kozmetičkom salonu pa kaže da je upravo ondje naučila koliko su pravilna njega i hidratacija važni za zdrav izgled kože.

Penélope nikada nije potvrdila da se podvrgnula estetskim zahvatima, a više je puta istaknula da želi prirodno prihvatiti starenje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tatjana Jurić u velikom intervjuu za naš portal govori o životu, ljubavi i gubicima: ''Priča će uvijek biti...''

"Kad budem imala 80 godina, želim se pogledati u ogledalo i vidjeti osamdesetogodišnju ženu. Moja baka imala je mnogo bora i svaka je pričala svoju priču. Želim proživjeti svaku godinu svog života. Ne osuđujem one koji se odluče na estetske zahvate, ali ne volim kada se žene žale zbog starenja", izjavila je u jednom intervjuu.

Penelope Cruz Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica često ističe kako mladolik izgled duguje zdravim mediteranskim navikama. U prehrani dominiraju organsko voće i povrće, riba, nemasno meso te cjelovite žitarice poput kvinoje i smeđe riže.

Za doručak najčešće bira jaja, voće, domaće žitarice ili tost od pira, a ponekad popije i sok od celera. Za večeru preferira losos ili piletinu s kvinojom i velikom salatom začinjenom maslinovim uljem, dok joj je gazpacho jedno od omiljenih tradicionalnih jela.

Iz prehrane je gotovo potpuno izbacila mliječne proizvode, šećer i gluten, kojem je, kako kaže, intolerantna. Tijekom dana pije velike količine vode, a priušti si i do dvije šalice organske kave s bademovim mlijekom.

Penélope danas gotovo uopće ne konzumira alkohol, a pušenje je ostavila iza sebe prije mnogo godina.

Penelope Cruz Foto: Profimedia

Prisjetila se kako je nekada dnevno znala popušiti sedam do osam cigareta, no nakon što je prestala primijetila je veliku razliku na svojoj koži, zbog čega se toj navici više nikada nije vratila.

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić podijelila je s nama važnu životnu lekciju koju je naučila s godinama i zašto se ne boji starenja

Osim prehrane, važan dio njezina života je i redovita tjelovježba. Budući da je čak 17 godina trenirala balet, i danas njeguje aktivan način života.

Tri do četiri puta tjedno odrađuje treninge snage u kombinaciji s kardio vježbama, a godinama prakticira i Bikram jogu, oblik joge koji se izvodi u prostoriji zagrijanoj na visoku temperaturu.

Penelope Cruz - 6 Foto: Profimedia

"Potpuno mi je promijenila tijelo. Tijekom cijelog treninga doslovno ste mokri od znoja, ali osjećaj nakon toga je fantastičan", rekla je.

Ipak, glumica smatra da najveća tajna njezina izgleda nema veze ni s kremama ni s treninzima.

Otkrila je kako nastoji dovoljno spavati, redovito meditira te vjeruje da žena izgleda najljepše kada je smirena i zahvalna.

"Kada sam mirna, opuštena i prisutna u trenutku, tada dolazi do izražaja prava ljepota. U suprotnom nije važno kakvu frizuru imam ni kakvu šminku nosim", zaključila je Penélope Cruz.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Kako izgleda kći Sanje Vejnović? Svi kažu da je mamina kopija, a i uspješna je mlada žena

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ima 48 godina i figuru za desetku: Ova srpska pjevačica velika je zvijezda u Hrvatskoj!