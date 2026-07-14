Snježana Schillinger dirnula pratitelje objavom: ''Samo uspomena i crno bijela fotografija...''

Povodom rođendana svog pokojnog oca, Snježana Schillinger na društvenim je mrežama podijelila fotografiju iz djetinjstva i emotivnom posvetom raznježila brojne pratitelje

Poznata hrvatska poduzetnica Snježana Schillinger, koja stoji iza uspješnog modnog brenda te je aktivna i u svijetu luksuznih jahti, na Instagramu je podijelila posebnu uspomenu na svog pokojnog oca. U povodu njegova rođendana objavila je fotografiju iz obiteljskog albuma, uz koju je napisala emotivnu posvetu.

Na fotografiji iz djetinjstva mala Snježana sjedi ocu na ramenima dok zajedno stoje u moru. Prisjetila se kako tada nije bila dovoljno hrabra da sama zapliva, a njezin otac strpljivo joj je pružao osjećaj sigurnosti.

''Dragi tata, možda nam ponestaje fotografija, ali ljubavi i lijepih uspomena nam nikada neće ponestati. Danas slaviš s anđelima svoj nebeski rođendan!'', napisala je na početku objave.

Snježana Schillinger - 4 Foto: Marko Seper/Pixsell

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U nastavku je opisala koliko joj ta fotografija znači te se prisjetila njihova odnosa.

''Ova lijepa fotografija puno govori o tebi, našem odnosu, ti pun strpljenja uvijek s laganim osmijehom i ja koja ne želim u more ni pokušati plivati i stojim ti doslovce na glavi!'', napisala je.

Snježana Schillinger - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

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Schillinger je potom podijelila i širu životnu poruku, istaknuvši kako često zaboravljamo koliko su roditelji imali strpljenja s nama dok smo odrastali.

Snježana Schillinger - 1 Foto: Snježana Schillinger/Instagram

''Vjerujem da mnogi od nas zaborave da smo ovako 'stajali' roditeljima na glavi, kao što naša djeca 'ne doživljavaju' ozbiljno činjenicu da nama stoje na glavi'', poručila je.

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Na kraju je naglasila kako upravo ovakve fotografije s godinama dobivaju posebnu vrijednost te nas podsjećaju na trenutke koje često uzimamo zdravo za gotovo.

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