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Snježana Schillinger dirnula pratitelje objavom: ''Samo uspomena i crno bijela fotografija...''

Piše K. D., Danas @ 22:03 Celebrity komentari
Snježana Schillinger Snježana Schillinger Foto: Screenshot

Povodom rođendana svog pokojnog oca, Snježana Schillinger na društvenim je mrežama podijelila fotografiju iz djetinjstva i emotivnom posvetom raznježila brojne pratitelje

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Snježana Schillinger obilježila očev rođendan emotivnom objavom
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Snježana Schillinger dirnula pratitelje objavom: ''Samo uspomena i crno bijela fotografija...''
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