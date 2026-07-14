Tko je ruska manekenka koju zbog nevjerojatne sličnosti uspoređuju s Haalandom?

Društvenim mrežama ovih dana kruži lice koje je mnoge natjeralo da dvaput pogledaju fotografiju – zbog nevjerojatne sličnosti s Erlingom Haalandom jedna je manekenka postala pravi viralni fenomen.

Ruska manekenka Anastasija Kostromitina posljednjih je dana jedno od najspominjanijih lica na društvenim mrežama, a razlog njezine popularnosti nije modna kampanja ni naslovnica časopisa. Korisnici interneta uvjereni su da nevjerojatno podsjeća na norvešku nogometnu zvijezdu Erlinga Haalanda.

Erling Haaland - 8 Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Anastasija Kostromitina - 4 Foto: Instagram

Sve je krenulo nakon što je njezina majka Marija na Instagramu objavila video u kojem je uz kćer postavila pitanje: ''Čini li se samo meni ili moja kći izgleda kao zvijezda?'' U nastavku videa Anastasija je rekreirala nekoliko Haalandovih najpoznatijih poza i viralnih trenutaka, a snimka je u svega nekoliko dana prikupila više od 6,3 milijuna lajkova.

U komentarima su se nizale duhovite reakcije. ''Pitaj roditelje zašto su vas razdvojili pri rođenju'', napisao je jedan korisnik, dok su drugi zaključili da ''više sliči na Haalanda nego on sam na sebe''. Mnogi su pohvalili i njezin smisao za humor te način na koji je vjerno oponašala nogometaša.

Anastasija Kostromitina - 8 Foto: Instagram

Anastasija Kostromitina - 2 Foto: Instagram

Anastasija nije stala na jednom videu. Na svom je Instagram profilu objavila još jednu snimku u kojoj ponovno imitira slavnog napadača Manchester Cityja. Ovoga puta rekreirala je nekoliko njegovih najpoznatijih fotografija i viralnih scena, uključujući trenutak u kojem jede te fotografiju s ručnikom prebačenim preko glave.

Anastasija Kostromitina - 7 Foto: Instagram

I taj je video brzo postao hit te prikupio više od pola milijuna lajkova, a pratitelji su nastavili uspoređivati manekenku s jednim od najboljih nogometaša današnjice.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kovačić objavio fotografije s odmora, fanovima je jedna stvar baš jako zapela za oko!

Prema riječima njezine majke, Anastasija je navijala za norvešku reprezentaciju koja se ovih dana borila za mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva 2026., pa cijela priča za obitelj ima i dodatnu simboliku.

Anastasija Kostromitina - 1 Foto: Instagram

Iako joj popularnost nije bila plan, čini se da je upravo nevjerojatna fizička sličnost s Erlingom Haalandom Anastasiju preko noći pretvorila u novu viralnu senzaciju.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Darija Šimića? Bivši vatreni sa samozatajnom Jelenom ima četiri sina

Galerija 8 8 8 8 8

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zrinka Cvitešić javno čestitala rođendan bivšoj ministrici, njihovo prijateljstvo mnoge je iznenadilo

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Tko je supruga Darija Šimića? Bivši vatreni sa samozatajnom Jelenom ima četiri sina