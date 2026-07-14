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Baš su slični!

Tko je ruska manekenka koju zbog nevjerojatne sličnosti uspoređuju s Haalandom?

Piše K. D., Danas @ 16:37 Celebrity komentari
Anastasija Kostromitina Anastasija Kostromitina Foto: Instagram

Društvenim mrežama ovih dana kruži lice koje je mnoge natjeralo da dvaput pogledaju fotografiju – zbog nevjerojatne sličnosti s Erlingom Haalandom jedna je manekenka postala pravi viralni fenomen.

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