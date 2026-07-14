Što žene žele? Maja, Lidija, Nina i Nives otkrile su nam što je za njih idealan muškarac!

Vječno je pitanje: "Što žene žele?" Kakav je to idealan muškarac za kojeg bi rekle - "To je to!" Svaka od nas ima svoj prototip muškarca iz snova, ipak, neke su karakteristike univerzalne: humor, šarm, poštovanje i blagostanje. Naš Davor Garić upitao je slavne Hrvatice što muškarce čini neodoljivima i što se od njih očekuje kada su u vezi.

''I da se zaljubim u nekog normalnog!'' - stavila je Seve na popis svojih novogodišnjih želja i otkrila da ne traži nedostižnog princa s milijun vrlina, nego samo nekog normalnog frajera. E sad, svi mi mislimo da smo normalni, pa smo sa slavnim Hrvaticama istražili kakvog točno muškarca žene žele.

''Kad sam bila mlađa, onda su mi se sviđali stariji, šarmantniji, obrazovani, likovi od kojih možeš nešto čut, naučit, i tako dalje jer sam bila klinka. Tad mi je fizika bila iznimno površna, a sad su ti stariji puno stariji, sad to više nema smisla... Meni su ljudi mojih godišta zanimljivi za razgovor, ali nemaju energiju koju ja imam'', izjavila je nedavno Maja Šuput.

Maja Šuput - 1 Foto: In Magazin

U Majinu slučaju očito vrijedi ''mlađe je slađe'', a na što žene padaju pri prvom susretu?

''Ja kad sam imala 20 godina, ili kad sam bila srednja škola, meni je bilo važno da je frajer crn, visok, ali stvarno su svi bili zgodni wow, ali promijenila sam mišljenje, nije mi sad važno da je on zgodan i lijep, mislim naravno ne može odmoć, super, ali važne su mi ove neke druge osobine, meni je važno da me nasmije, da je frajer'', otkrila nam je Lidija.

Lidija Bačić Foto: In Magazin

''Nikad muškarci ne mogu fulati s nekom duhovitošću. Humor je uvijek na cijeni, humor uvijek pali. i jednostavnošću'', izjavila je Nives Celzijus.

Ključ od nekog bijesnog auta, skockan u odijelu, zgodan, bradica od tri dana... to ništa ne pomaže?

''Pa ako je izrazito zgodan, duhovit i šarmantan i ako ne maše s tim ključevima, onda može proć, nećemo se bunit'', iskreno je rekla Nives.

Nives Celzijus Foto: In Magazin

A evo što u ozbiljnoj vezi žene očekuju od svojih boljih polovica.

''To mora biti partner, netko tko zaista mene voli ovakvu kakva ja jesam iznutra, netko tko ne voli onu Ninu sa scene nego poštuje to što ona radi, a voli tog čovjeka kakav ja jesam. Netko tko me neće mijenjati, netko tko ljubi tvoje rane, tko se s tobom može nasmijati, s kim možeš sjesti na ovu prekrasnu terasu i dovoljni ste jedno drugom. Popiti čašu vina, ispričati dva-tri vica, ispričati sve što ti se u tom danu dogodilo, to je za mene partner'', otkrila nam je Nina Badrić.

Znamo da leptirići s početka veze nakon nekog vremena odlete, no smijeh, pozitiva, optimizam i dobra energija uvijek bi trebali stanovati na vašoj adresi.

Maja Šuput - 3 Foto: In Magazin

''Što jednoj ženi u mojim godinama koja kad je mrtva umorna od posla i svega što je prošla, zaista treba ta jedna doza lakoće života'', kaže Maja Šuput.

''Ne da je ustreptao pored mene, nego da meni pomogne u životu da se još više ostvarim, da se nadopunjujemo. Da me obraduje s nekim sitnicama, ne moraju to biti neke velike stvari'', dodala je Lidija Bačić.

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''Znaš ono kad je lijepo i opušteno. Nekad mi zaboravimo da je OK da to bude tako, da nam dan počne s pjesmom, da je smijeh, da je glupiranje, da je to OK. Da nije samo posao, posao, posao, računi, računi, računi, dijete...stalno nabrijano'', kaže Maja Šuput.

Maja Šuput - 4 Foto: In Magazin

''Najgore je kad žena mora muškarcu crtat sve i objasnit 100 puta jer on ne sluša'', iskrena je Lidija.

Sve veći broj žena namjerno bira samački život, a neka znanstvena istraživanja, poput onih sa Sveučilišta u Torontu, potvrđuju da su slobodne žene često zadovoljnije životom od slobodnih. Evo što bi im promijenilo mišljenje.

''Dakle, ne tražim nikog i ne želim nikog, da se odmah razumijemo, ali ako me pitaš za kombinaciju, mislim da bi bilo OK da mi svemir ponudi kombinaciju i fizike i kemije jer mislim da sam dovoljno zaslužila'', zaključila je Maja Šuput.

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Smatrali to realnim ili visokim kriterijima, žene žele i zaslužuju cijeli paket.

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