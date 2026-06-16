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''ljudi bi trebali biti hrabriji...''

Domenica o privatnom životu: ''U mojim godinama ja bih već trebala imati troje djece, brak i stalan posao''

Piše Gordan Vasilj/J.C., Danas @ 19:34 inMagazin komentari
Domenica Domenica Foto: In Magazin

Vodimo vas na Čiovo, gdje je Domenica snimila videospot za svoj ljetni singl ''Muško klasično''. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem nikad otvorenije progovorila je o 15 godina ljubavi s odvjetnikom Ivanom Bačićem, obitelji i kumi Hani Huljić Grašo.

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Domenica o privatnom životu: ''U mojim godinama ja bih već trebala imati troje djece, brak i stalan posao''
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