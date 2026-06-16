Domenica o privatnom životu: ''U mojim godinama ja bih već trebala imati troje djece, brak i stalan posao''

Vodimo vas na Čiovo, gdje je Domenica snimila videospot za svoj ljetni singl ''Muško klasično''. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem nikad otvorenije progovorila je o 15 godina ljubavi s odvjetnikom Ivanom Bačićem, obitelji i kumi Hani Huljić Grašo.

''Muško klasično'' naziv je novog Domeničina ljetnog singla. A lik iz ove pjesme nikako ne odgovara njezinu dugogodišnjem dečku Ivanu Bačiću.

''Ivan je definitivno 'muško klasično', ali ne ono klasično o kojem pjevam u svojoj novoj pjesmi, nego zapravo potpuna suprotnost tome. Klasično u smislu tipa muškarca kojeg bi svaka cura poželjela.''

Samozatajni odvjetnik s Korčule, priznaje, najveća joj je potpora u svemu što radi.

''Netko mi je rekao: 'Joj, Domenica, ti si imala sriće.' Ja uopće ne mislim da je tu riječ o srići. To je taj neki rad na sebi i na toj zajednici da sve funkcionira i da zapravo budemo tu gdje jesmo. I jesam, ja sam stvarno sretna i stvarno sam zahvalna.''

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Domenica Foto: In Magazin

Domenica Foto: In Magazin

Domenica i Ivan svoju ljubav uspješno drže podalje od očiju javnosti i ne opterećuju se društvenim normama.

''U mojim godinama ja bih već trebala imati troje djece, brak i stalan posao. A što ima veze i da sutra ostavim sve i kažem: 'Ja se više neću ovime baviti.' To je sve u redu. Mislim da bi ljudi trebali biti puno hrabriji.''

Ljubav prema glazbi ovoj je Velolučanki prenijela majka Romana, koja godinama pjeva u jednom lokalnom sastavu.

Domenica Foto: In Magazin

''Moja mama meni je kao prijateljica. Ona je zapravo samo 19 godina starija od mene, tako da me rodila dosta mlada. Meni je bilo super imati takvu mamu u tim mladim godinama. Kao malu vodila me na svoja vjenčanja, na svoje gaže i mislim da sam dosta toga povukla od mame.''

Tridesettrogodišnja pjevačica, kaže, jako je vezana i uz mlađu sestru i brata.

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''Ja njima uvijek govorim da sam stroga, ali pravedna. Jednostavno sam takva u svakom odnosu, tako da volim da se znaju granice i to moj brat i sestra dobro znaju. Nekad se s tim više slože, nekad manje, ali međusobno se poštujemo i stvarno se puno volimo.''

Domenica Foto: In Magazin

Domenica nam je otkrila i kako je na Glazbenoj akademiji upoznala svoju kumu Hanu Huljić Grašo.

''Mi smo se onako ugledale s kraja hodnika. Ja sam pomislila: 'Je li moguće da je još jedna prirodna plavuša na mom fakultetu? Doslovno nas je boja kose spojila i već od iduće godine postale smo nerazdvojne.''

Da nije pjevačica, vjerojatno bi radila kao profesorica u glazbenoj školi ili...

Domenica Foto: In Magazin

''Imam osjećaj da bi to možda bilo nešto u ugostiteljstvu. To je neka moja želja koja mi se zapravo nedavno rodila. Sigurno bi bilo povezano s kuhanjem, tako da, evo, tko zna. U mojoj obitelji dosta se toga vrti oko hrane, a ja sam to jednostavno samo prisvojila.''

Kao što je prisvojila i novu pjesmu ''Muško klasično'', koja izlazi sutra, na dan utakmice Vatrenih protiv Engleske.

''Odmah prognoziram pobjedu Hrvatske i mislim da će to biti čista pobjeda, 2:0.''

Domenica Foto: In Magazin

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