Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina

Glazbenik Jelly Roll i njegova supruga Bunnie XO razvode se nakon gotovo deset godina braka.

Američki country glazbenik Jelly Roll i njegova supruga Bunnie XO odlučili su staviti točku na svoj gotovo desetljeće dug brak.

Prema sudskim dokumentima, 41-godišnji glazbenik, pravim imenom Jason Bradley DeFord, podnio je zahtjev za razvod u saveznoj državi Tennessee navodeći "nepomirljive razlike" kao razlog prekida.

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Jelly Roll i Bunnie XO - 6 Foto: Profimedia

Iako su se godinama smatrali jednim od najomiljenijih i najbliskijih parova na američkoj glazbenoj sceni, izvori bliski paru tvrde da je odluka o razvodu bila zajednička te da žele zadržati privatnost tijekom ovog osjetljivog razdoblja. Posebno je zanimljivo da su kao datum prekida naveli 9. svibnja, svega devet dana prije nego što je zahtjev za razvod službeno predan sudu, a razvod je iznenadio njihove fanove jer je par donedavno govorio kako su prolazili kroz tretman umjetne oplodnje.

Njihova ljubavna priča započela je 2015. godine, a već godinu kasnije vjenčali su se u poznatoj kapelici Little White Wedding Chapel u Las Vegasu. Tijekom godina često su javno govorili o svojoj ljubavi, ali i izazovima s kojima su se suočavali.

Jelly Roll i Bunnie XO - 4 Foto: Profimedia

Jedan od najvećih udaraca njihovom odnosu dogodio se 2018. godine kada je Jelly Roll priznao da je prevario suprugu čije je pravo ime Alisa DeFord. Kasnije je taj trenutak opisao kao jedan od najgorih u svom životu te otvoreno govorio o krivnji koju je osjećao zbog afere. Nevjeru je povezivao s problemima koje je tada imao, uključujući ovisnosti i loše društvo kojim je bio okružen.

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Unatoč tome, Bunnie, koja je prije radila kao eskort dama, odlučila mu je pružiti novu priliku. Par je prebrodio krizu, obnovio povjerenje i čak 2023. godine ponovno izmijenio bračne zavjete u istoj kapelici u kojoj su se prvi put vjenčali. U više navrata isticali su kako ih je upravo prolazak kroz najteže trenutke učinio snažnijima.

Jelly Roll i Bunnie XO - 2 Foto: Profimedia

Još u veljači ove godine činilo se kako je njihov odnos stabilan. Bunnie je tada javno govorila o suprugovoj impresivnoj transformaciji nakon velikog gubitka kilograma od čak 90 kg, ističući da je dobio novu energiju i životni optimizam. Istog mjeseca Jelly Roll joj je tijekom govora na dodjeli glazbenih nagrada zahvalio što mu je pomogla promijeniti život.

No samo nekoliko mjeseci kasnije stigla je vijest o razvodu. Dodatne sumnje izazvale su fotografije kamiona za selidbe ispred njihove luksuzne vile vrijedne 6,5 milijuna dolara u blizini Nashvillea, iako nije poznato tko se od njih dvoje iseljava.

Jelly Roll, koji je otac dvoje djece iz prijašnjih veza, i Bunnie XO zasad se nisu javno oglasili o detaljima razvoda. Ipak, kraj njihove ljubavne priče mnoge je iznenadio, posebno nakon godina tijekom kojih su otvoreno govorili o tome kako su uspjeli preživjeti krize koje bi brojne druge veze nepovratno uništile.

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