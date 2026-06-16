Otuđeni Beckhamov sin ponovno bocnuo roditelje? Javnost nije blagonaklono dočekala najnoviji potez

Brooklyn Beckham izazvao je novu buru objavom sponzorirane reklame koju su mnogi protumačili kao još jedan javni napad na Davida i Victoriju Beckham, dodatno produbljujući obiteljski sukob koji traje već mjesecima.

Obiteljska drama Beckhamovih dobila je novo poglavlje nakon što je Brooklyn Peltz Beckham objavio sponzorirani video koji su brojni obožavatelji i stručnjaci za odnose s javnošću protumačili kao još jedan javni napad na njegove roditelje, Davida i Victoriju Beckham.

Najstariji sin slavnog para pojavio se u reklami za američku dostavnu platformu DoorDash povezanoj sa Svjetskim nogometnim prvenstvom, a upravo je jedna rečenica izazvala lavinu reakcija.

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Uz smiješak u kameru Brooklyn je poručio: "Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo 2026. gledam od kuće... To je duga priča."

Na kraju videa pojavila se poruka: "Komplicirano je. Više uskoro", zbog čega su mnogi zaključili da se ponovno referira na sve dublji sukob s obitelji koji već mjesecima puni britanske tabloide.

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Posebno su pažnju privukli detalji koje su pratitelji odmah počeli analizirati. U kadru su se našla neotvorena pisma na stolu, što su neki protumačili kao simbol njegove navodne odbijenice komunikacije s obitelji, dok su drugi primijetili kako je Brooklyn namjerno istaknuo novi sat, umjesto luksuznog Patek Philippea vrijednog oko 250 tisuća funti koji mu je poklonio otac.

Reakcije javnosti bile su uglavnom negativne.

Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Profimedia

Brooklyn Peltz Beckham - 3 Foto: Profimedia

"Ako toliko mrziš svoju obitelj, prestani koristiti prezime Beckham", "Ovo izgleda očajnički", "Nije u redu zarađivati na obiteljskoj svađi", samo su neki od komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama. Zbog vala kritika Brooklyn je navodno ograničio mogućnost komentiranja svojih objava.

Dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da se sve događa samo nekoliko dana nakon što je njegova mlađa sestra Harper pokušala stupiti u kontakt s njim. Prema pisanju stranih medija, 14-godišnja Harper navodno je došla do njegove kuće na Beverly Hillsu kako bi mu ostavila rukom napisano pismo, no Brooklyn tada nije bio kod kuće. Kasnije se pokazalo da se u tom trenutku nalazio u New Yorku.

Brooklyn Peltz Beckham - 2 Foto: Instagram Screenshot

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

Njegov tim potom je optužio Beckhamove da koriste Harper kao "pijuna" u obiteljskom sukobu, što su prijatelji Davida i Victorije oštro odbacili. Prema njihovim tvrdnjama, djevojčica samo pokušava ponovno uspostaviti kontakt sa starijim bratom koji je posljednjih mjeseci potpuno prekinuo komunikaciju s obitelji.

Sukob između Brooklyna i njegovih roditelja traje već duže vrijeme, a kulminirao je nakon što on i supruga Nicola Peltz nisu prisustvovali proslavi Davidova 50. rođendana. U međuvremenu je Brooklyn javno optužio roditelje za pokušaje kontrole njegova života i miješanje u brak, dok su Beckhamovi odbijali javno komentirati obiteljske probleme.

David i Brooklyn Beckham - 1 Foto: Afp

Brooklyn i David Beckham - 5 Foto: Afp

David Beckham nedavno je tijekom ceremonije otkrivanja svoje zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih kratko poručio kako o toj temi ne želi govoriti jer je riječ o privatnoj stvari.

I dok se čini da su šanse za pomirenje sve manje, stručnjaci upozoravaju da bi Brooklynov posljednji potez mogao ostaviti posljedice ne samo na njegove obiteljske odnose nego i na njegov javni imidž. Mnogi smatraju da je prelazak obiteljske drame u marketinške kampanje korak koji bi ga mogao skupo stajati, osobito kada je riječ o simpatijama javnosti koje su posljednjih dana sve više na strani Davida i Victorije Beckham.

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Brooklynu se nije svidjelo ni to što su mu roditelji čestitali rođendan, o čemu više čitajte OVDJE.

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