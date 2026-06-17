Ivana Knoll stigla u Dallas! Najpoznatija hrvatska navijačica zapalila je atmosferu uoči utakmice

U centru Dallasa održana je velika navijačka povorka koja je okupila tisuće Hrvata iz svih krajeva svijeta, a među njima se pojavila i Ivana Knoll, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske navijačke scene.

Dan uoči jednog od najiščekivanijih susreta na Svjetskom prvenstvu 2026., ulice Dallasa preplavili su hrvatski navijači koji su u velikoj povorci pokazali svoje boje i poslali snažnu podršku Vatrenima pred dvoboj protiv Engleske.

Među tisućama hrvatskih navijača posebno je pažnju privukla Ivana Knoll, koja se pridružila navijačkoj atmosferi u prepoznatljivom crveno-bijelom izdanju. Fotografije s povorke pokazuju sjajnu atmosferu, pjesmu i zajedništvo hrvatskih navijača koji su centar Dallasa pretvorili u malu Hrvatsku.

Ivana Knoll - 5 Foto: Pixsell

Ivana Knoll - 2 Foto: Pixsell

Knoll je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada su njezine fotografije s tribina obišle svijet. Zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama vrlo brzo postala je jedno od najprepoznatljivijih lica među navijačima, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim nogometnim natjecanjima.

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Ni ovog puta nije propustila biti dio velike hrvatske priče. Tijekom navijačke povorke družila se s navijačima, fotografirala i sudjelovala u atmosferi koja je obilježila dan uoči važne utakmice protiv Engleske.

Ivana Knoll - 7 Foto: Pixsell

Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dallas ovih dana živi u znaku nogometa, a hrvatski navijači još jednom su pokazali koliko vjerno prate reprezentaciju bez obzira na udaljenost od domovine. Velik broj navijača stigao je iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Hrvatske, kako bi uživo podržali Vatrene na Svjetskom prvenstvu.

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Sudeći prema prizorima s ulica Dallasa, podrške neće nedostajati ni na stadionu, gdje Hrvatsku očekuje jedan od najvećih izazova dosadašnjeg dijela turnira.

Ivana Knoll - 3 Foto: Pixsell

Ivana Knoll - 4 Foto: Pixsell

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Sutra, nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Ivana Knoll ponovno će stati za DJ pult na službenom after partyju koji se održava u Dallasu, gdje se očekuje nastavak navijačkog slavlja i druženja hrvatskih navijača iz cijelog svijeta.

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