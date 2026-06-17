Ivana Knoll stigla u Dallas! Najpoznatija hrvatska navijačica zapalila je atmosferu uoči utakmice

U centru Dallasa održana je velika navijačka povorka koja je okupila tisuće Hrvata iz svih krajeva svijeta, a među njima se pojavila i Ivana Knoll, jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske navijačke scene.
Dan uoči jednog od najiščekivanijih susreta na Svjetskom prvenstvu 2026., ulice Dallasa preplavili su hrvatski navijači koji su u velikoj povorci pokazali svoje boje i poslali snažnu podršku Vatrenima pred dvoboj protiv Engleske.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! preživjeli i nevjeru Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina ogromna tragedija Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Među tisućama hrvatskih navijača posebno je pažnju privukla Ivana Knoll, koja se pridružila navijačkoj atmosferi u prepoznatljivom crveno-bijelom izdanju. Fotografije s povorke pokazuju sjajnu atmosferu, pjesmu i zajedništvo hrvatskih navijača koji su centar Dallasa pretvorili u malu Hrvatsku.
Ivana Knoll - 5 Foto: Pixsell
Ivana Knoll - 2 Foto: Pixsell
Knoll je svjetsku popularnost stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada su njezine fotografije s tribina obišle svijet. Zahvaljujući upečatljivim navijačkim kombinacijama vrlo brzo postala je jedno od najprepoznatljivijih lica među navijačima, a od tada redovito prati hrvatsku reprezentaciju na velikim nogometnim natjecanjima.
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Ni ovog puta nije propustila biti dio velike hrvatske priče. Tijekom navijačke povorke družila se s navijačima, fotografirala i sudjelovala u atmosferi koja je obilježila dan uoči važne utakmice protiv Engleske.
Ivana Knoll - 7 Foto: Pixsell
Ivana Knoll Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dallas ovih dana živi u znaku nogometa, a hrvatski navijači još jednom su pokazali koliko vjerno prate reprezentaciju bez obzira na udaljenost od domovine. Velik broj navijača stigao je iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Hrvatske, kako bi uživo podržali Vatrene na Svjetskom prvenstvu.
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Sudeći prema prizorima s ulica Dallasa, podrške neće nedostajati ni na stadionu, gdje Hrvatsku očekuje jedan od najvećih izazova dosadašnjeg dijela turnira.
Ivana Knoll - 3 Foto: Pixsell
Ivana Knoll - 4 Foto: Pixsell
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Sutra, nakon utakmice Hrvatske i Engleske, Ivana Knoll ponovno će stati za DJ pult na službenom after partyju koji se održava u Dallasu, gdje se očekuje nastavak navijačkog slavlja i druženja hrvatskih navijača iz cijelog svijeta.
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