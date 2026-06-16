U novom spotu Josipa Ivančića glumi i njegova kći: ''Kad sam je vidio u spotu s tim barjakom...''

Uoči sutrašnje prve utakmice Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu, Josip Ivančić objavio je novu navijačku himnu ''To je moja Hrvatska''. U videospotu se pojavljuju Modrić, Gvardiol, Kovačić, Dalić, ali i pjevačeva kći Roza Mia. S princem dijaspore i njegovom sedmogodišnjom mezimicom družio se naš Gordan Vasilj.

''Pa iskreno, ja sam veliki fan hrvatske nogometne reprezentacije i stvarno vatreno navijam. Imao sam želju otkad znam za sebe, odnosno otkad postoji neovisna hrvatska država, snimiti neku navijačku pjesmu koja asocira na navijanje, zajedništvo i domoljublje.''

Davna želja Josipa Ivančića ostvarila se, a potporu njegovoj novoj navijačkoj himni pružili su i Modrić, Gvardiol, Kovačić, Dalić te drugi reprezentativci koji sudjeluju u spotu. Svoje videouratke snimili su u karanteni uoči odlaska u Ameriku.

''Poslao sam pjesmu izborniku Daliću, budući da smo dobri prijatelji, i pitao ga sviđa li mu se. Rekao je: 'Super je, to moraš snimiti.' Velika mi je čast i zadovoljstvo, a ponosan sam što su izbornik i igrači stali iza te pjesme i podržali me u svemu tome.''

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Josip Ivančić objavio novu navijačku himnu Foto: In Magazin

Josip Ivančić objavio novu navijačku himnu Foto: In Magazin

Ipak, na jednu je stvar glazbenik najponosniji kada je riječ o novom hitu, a to je činjenica da se u spotu pojavljuje njegova kći Roza Mia.

''Jednostavno sam vidio nju – sva je pozitivna, nekako strastvena u svemu tome, pa tako i u navijanju za reprezentaciju. Tata joj je prenio neke vrijednosti vezane uz ljubav prema reprezentaciji, domovini i obitelji, a ona to stvarno doživljava vrlo ozbiljno. Baš sam sretan i ponosan. Kad sam je vidio u spotu s tim barjakom, shvatio sam da je to puno više od spota.''

''Super mi je bilo snimati s mojim tatom, ponosna sam na njega. Kad moja obitelj gleda nogomet, onda i ja gledam. Navijamo'', kazala je Roza.

Josip Ivančić objavio novu navijačku himnu Foto: In Magazin

Tko joj je najdraži igrač?

''Luka Modrić.''

Osim sedmogodišnje Roze Mije, Josip ima i trinaestogodišnjeg sina Tomu, talentiranog mladog nogometaša, a sva četiri kuta kuće, priznaje, drži njegova supruga Jelena, s kojom će u prosincu proslaviti 15 godina braka.

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''Drži i djecu i mene, sve. Ali držim i ja nju. Ne želim sada pričati u superlativima o sebi i svojoj obitelji, ali toliko sam sretan i ispunjen što imam takvu obitelj i takvu suprugu. Na tu temu mogu samo reći: 'Bože, hvala ti.'''

Na pitanje tko je stroži roditelj, tatina princeza odgovara:

''Malo mama'', kaže kroz smijeh.

Josip Ivančić objavio novu navijačku himnu Foto: In Magazin

A tata uvijek sve popusti?

''Da.''

Josip je otkrio i da je ovo prvi put da je sudjelovao u pisanju teksta za neku svoju pjesmu. Tekst je nastao u suradnji s autorom glazbe Tonijem Rajnovićem. Reakcije navijača na pjesmu su sjajne, a na tek pokoji negativan komentar samo odmahne rukom.

Josip Ivančić objavio novu navijačku himnu Foto: In Magazin

''Ako pišeš neki komentar o meni i kažeš: 'Tko je taj? Zašto on?' Pa, prijatelju dragi, ako ne znaš tko sam ja i ako ti smetam, zašto si uopće otvorio članak i zašto imaš potrebu komentirati? Jednostavno to preskoči.''

A ako Hrvatska prođe dalje, u što je čvrsto uvjeren, Josip, kaže, sigurno neće preskočiti odlazak na Mundijal.

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