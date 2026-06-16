Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: Tajči iz Dallasa poslala poruku Vatrenima uoči velikog okršaja!

Oči navijača hrvatske nogometne reprezentacije uprte su prema Dalasu. Za točno 27 sati u trećem po veličini gradu američke savezne države Teksas, Vatreni počinju svoj nastup na Mundijalu. Tisuće hrvatskih navijača već su stigle u grad, tamo će biti održana i velika navijačka parada.

U fan zoni u Dallasu, koja očekuje tisuće hrvatskih navijača, održat će se i bogati glazbeni program, kojeg će predvoditi omiljena Tatjana Cameron Tajči.

Nekadašnja predstavnica Jugoslavije na Eurorosongu gostovala je uživo u Dnevniku Nove TV iz Dallasa, gdje se priprema bogat navijački program uoči velikog okršaja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Legendarna pjevačica, koja već 35 godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama, stigla je u službenu FIFA fan zonu kako bi sudjelovala u programu podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Tajči će nastupiti zajedno s glazbenicima predvođenima Antom Gelom, a tijekom razgovora s reporterom Markom Šepatom nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska hrvatskih navijača i reprezentacije.

"Kako ne bih bila ponosna. Drago mi je što je bend ovdje, Ante Gelo, krasna Iva Ajduković i ostali divni glazbenici. Organizacija je stvarno odlična, svi su se potrudili", rekla je pjevačica.

Otkrila je i da njezini američki prijatelji navijaju za Hrvatsku te da među Amerikancima vlada veliko zanimanje za Vatrene.

Tajči, pjevačica Foto: DNEVNIK.hr

Iako već desetljećima živi u Nashvilleu, priznaje da joj Hrvatska nikada nije daleko.

"Dobro je to što postoje krasne avionske linije pa smo za čas u Hrvatskoj", kazala je kroz osmijeh.

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Tijekom razgovora naš reporter ju je podsjetio na njezinu veliku pobjedu na Jugoviziji 1990. godine s pjesmom "Hajde da ludujemo", kada je iznenadila konkurenciju i odnijela pobjedu ispred tadašnjih favorita.

"Mene su poslali jer sam bila najslabija konkurencija, nitko nije očekivao da ću pobijediti", našalila se Tajči prisjećajući se jednog od najvažnijih trenutaka svoje karijere.

Na pitanje može li Hrvatska sutra iznenaditi favoriziranu Englesku, nije imala dvojbi.

Tajči, pjevačica Foto: DNEVNIK.hr

"Pa naravno da može. Gledat ćemo i ludovati u svakom slučaju. Iskreno želim svim srcem da pobijedimo i osvojimo Svjetsko prvenstvo", poručila je, naglasivši kako joj je od samog rezultata važnija poruka koju hrvatska reprezentacija šalje: "Najviše slavim zajedništvo, ljubav i sportski duh. To pokazuje tko smo i što možemo. Pokazujemo svoj potencijal i inspiracija smo novim generacijama. To je ono što ja najviše slavim."

Za kraj gostovanja Tajči je razveselila gledatelje kratkom izvedbom svog bezvremenskog hita "Hajde da ludujemo", pjesme koja ni više od tri desetljeća nakon pobjede na Jugoviziji ne gubi na popularnosti.

Sudeći prema atmosferi u Dallasu, hrvatski navijači spremni su za veliko slavlje, a Tajči će se pobrinuti da dobra energija ne izostane ni izvan stadiona.

Sve o utakmici Hrvatske i Engleske čitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

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