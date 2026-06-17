Kći Nives Celzijus otkrila nepoznat detalj o sebi: "Bila sam prva u Hrvatskoj..."

Iako je tek zakoračila u odrasli život, Taisha Drpić već godinama privlači pozornost javnosti. Kći Nives Celzijus sada je otkrila zanimljiv detalj o sebi koji je iznenadio mnoge pratitelje.

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dina Drpića, sve češće privlači pažnju na društvenim mrežama, a ovoga je puta pratiteljima otkrila zanimljiv detalj iz svog života koji mnogi dosad nisu znali.

Nives Celzijus - 2 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram

Na svom Instagram profilu podijelila je informaciju vezanu uz svoje nesvakidašnje ime te otkrila kako je, prema njezinim saznanjima, bila prva osoba u Hrvatskoj koja nosi ime Taisha.

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''Znate li da sam prva Taisha u Hrvatskoj? No više nisam jedina'', napisala je uz fotografiju snimljenu pokraj bazena.

Objavu Taishe pogledajte OVDJE.

Otkrila je i zanimljivu priču koja stoji iza toga. Naime, njezina majka Nives prije nekoliko godina tijekom jednog nastupa upoznala je muškarca koji je svojoj kćeri odlučio dati ime upravo po Taishi jer mu se njezino ime posebno svidjelo. Taisha je uz objavu podijelila i fotografiju tetovaže s istim imenom.

Nives Celzijus i Taisha Drpić Foto: Instagram

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Mlada Zagrepčanka nedavno je zaključila jedno važno životno poglavlje. Ove godine završila je srednju školu, a na maturalnoj večeri podršku su joj pružili i majka i otac. Posebnu pažnju privukle su zajedničke fotografije na kojima su, uz Nives i Dina, pozirali i članovi njihovih sadašnjih životnih krugova, što je pokazalo da među njima vladaju dobri odnosi.

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 6 Foto: Instagram

Taisha je i ranije otvoreno govorila o obitelji te istaknula kako s oba roditelja ima blizak odnos. Dok s majkom dijeli brojne interese i putovanja, za oca kaže da su po karakteru vrlo slični, zbog čega se često odlično razumiju. Dobro se slaže i s očevom partnericom, s kojom, kako je priznala, također rado razgovara.

Nives Celzijus i Taisha Drpić - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Nives Celzijus i Dino Drpić, unatoč razvodu, ostali su u korektnim odnosima, a osim Taish e imaju i sina Leonea. Njihova djeca danas su odrasli mladi ljudi koji sve više grade vlastiti put, a Taisha je još jednom pokazala kako zna privući pažnju i bez velikih medijskih istupa.

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