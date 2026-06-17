Koja vam je najdraža hrvatska navijačka pjesma? Glasajte u anketi!

Postoje pjesme koje obilježe generacije navijača. Vrijeme je da saznamo koja je najveći favorit među našim čitateljima.
Kad igra Hrvatska, emocije su uvijek na maksimumu. Bilo da pratimo Vatrene na velikim natjecanjima, slavimo povijesne pobjede ili se zajedno nerviramo tijekom utakmice, jedno je sigurno – navijačke pjesme sastavni su dio svakog velikog sportskog trenutka.3 vijesti o kojima se priča ekskluzivno u in magazinu Udala se bivša hrvatska rukometna reprezentativka, na svadbi pjevao Duško Kuliš! preživjeli i nevjeru Novi krah braka u svijetu slavnih: Glazbenik koji je izgubio 90 kilograma razvodi se nakon 10 godina ogromna tragedija Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Tijekom godina nastale su brojne pjesme koje su obilježile različite generacije navijača. Neke su postale nezaobilazan dio slavlja na trgovima i stadionima, dok druge i danas bude uspomene na najveće uspjehe hrvatskog sporta.
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Od legendarne ''Moje domovine'' i omiljenog navijačkog hita ''Srca vatrenog'', pa sve do pjesama poput ''Igraj moja Hrvatska'' i ''Neopisivo'', hrvatski navijači kroz godine dobili su brojne pjesme koje su obilježile najveće sportske trenutke. Koja je od njih vaš favorit?
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Glasajte u našoj anketi i pomozite nam odabrati najdražu hrvatsku navijačku pjesmu.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.
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