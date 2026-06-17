Koja vam je najdraža hrvatska navijačka pjesma? Glasajte u anketi!

Postoje pjesme koje obilježe generacije navijača. Vrijeme je da saznamo koja je najveći favorit među našim čitateljima.

Kad igra Hrvatska, emocije su uvijek na maksimumu. Bilo da pratimo Vatrene na velikim natjecanjima, slavimo povijesne pobjede ili se zajedno nerviramo tijekom utakmice, jedno je sigurno – navijačke pjesme sastavni su dio svakog velikog sportskog trenutka.

Tijekom godina nastale su brojne pjesme koje su obilježile različite generacije navijača. Neke su postale nezaobilazan dio slavlja na trgovima i stadionima, dok druge i danas bude uspomene na najveće uspjehe hrvatskog sporta.

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Od legendarne ''Moje domovine'' i omiljenog navijačkog hita ''Srca vatrenog'', pa sve do pjesama poput ''Igraj moja Hrvatska'' i ''Neopisivo'', hrvatski navijači kroz godine dobili su brojne pjesme koje su obilježile najveće sportske trenutke. Koja je od njih vaš favorit?

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Glasajte u našoj anketi i pomozite nam odabrati najdražu hrvatsku navijačku pjesmu.

Koja vam je najdraža navijačka pjesma? Srce vatreno

Moja domovina

Igraj moja Hrvatska

Neopisivo

Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj

Samo je jedno

Neka pati koga smeta

Svijet voli pobjednike Srce vatreno

Moja domovina

Igraj moja Hrvatska

Neopisivo

Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj

Samo je jedno

Neka pati koga smeta

Svijet voli pobjednike Ukupno glasova:

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