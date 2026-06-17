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Tajči se oglasila nakon nastupa za navijače u Dallasu, na bini joj se pridružila i zvijezda našeg showa

Piše K.D., Danas @ 09:39 Celebrity komentari
Tajči - 7 Tajči - 7 Foto: Pixsell

Tisuće kilometara od Hrvatske, navijači su stvorili domaću atmosferu, a glazbeni program bio je samo uvod u ono što slijedi na terenu.

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