Tajči se oglasila nakon nastupa za navijače u Dallasu, na bini joj se pridružila i zvijezda našeg showa

Tisuće kilometara od Hrvatske, navijači su stvorili domaću atmosferu, a glazbeni program bio je samo uvod u ono što slijedi na terenu.

Uoči prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, u FIFA Fair Park fan-zoni u Dallasu vladala je prava navijačka euforija. Za odličnu atmosferu pobrinuli su se Tajči i Ante Gelo uz pratnju Ante Gelo Banda, koji su održali koncert i okupili velik broj hrvatskih navijača.

Tajči - 5 Foto: Pixsell

Tajči - 4 Foto: Pixsell

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Među izvođačima bila je i Iva Ajduković, talentirana pjevačica i zvijezda našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', koja je zajedno s ostatkom ekipe dodatno podigla raspoloženje okupljenih.

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Tajči - 1 Foto: Pixsell

Nakon nastupa, Tajči se oglasila na društvenim mrežama i podijelila fotografiju s pozornice uz poruku:

''Prednastup u Dallasu, Teksas. Jedno je sigurno – hrvatski navijači su spremni!''

Tajčinu objavu iz Dallasa i fotografije s nastupa pogledajte OVDJE.

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Tajči - 3 Foto: Pixsell

Koncert u fan-zoni bio je savršena uvertira u nogometno uzbuđenje koje očekuje hrvatske navijače, a odlična energija na pozornici i ispred nje pokazala je koliko zajedništvo, glazba i sport mogu stvoriti posebnu atmosferu i daleko oddomovine.

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Tajči - 8 Foto: Pixsell

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