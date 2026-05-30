Od TikToka do nastupa pred 10 tisuća ljudi: "S 14 godina sam htio biti znanstvenik i fizičar''

Mlada glazbena zvijezda Bruno Rački posljednjih mjeseci sve je prisutnije ime na domaćoj glazbenoj sceni, a njegov novi singl ''Fešta'' već na prvo slušanje osvojio je publiku. Uoči ljetne turneje i izlaska novih pjesama, razgovarali smo s 25-godišnjim pjevačem iz Jastrebarskog o glazbenom putu koji je započeo na društvenim mrežama, velikom nastupu pred 10.000 studenata, planovima za prvi album i životu izvan reflektora.

Mladi pjevač Bruno Rački prošlog je mjeseca predstavio novu pjesmu ''Fešta'', koja je već u prvim danima nakon objave izazvala odlične reakcije publike. Da je pjesma pogodila pravi trenutak, pokazao je i njegov nastup na Radićevim danima u Zagrebu, gdje ju je izveo pred čak 10.000 studenata.

S Brunom smo razgovarali o novom singlu, usponu koji je započeo na TikToku, studentskim danima, planovima za album i životu izvan pozornice.

Bruno Rački - 1 Foto: Noa Novosel

Nova pjesma ''Fešta'' veselog je karaktera i, kako kaže Bruno, publika ju je odmah prihvatila.

''Pjesma je vesela i jako dobro prihvaćena. Dan nakon što smo je izbacili već smo je svirali pred 10.000 studenata na mom nastupu na Radićevim danima.''

Bruno Rački - 10 Foto: Denis Dex Marijanovic

Velik dio svog uspjeha pripisuje upravo društvenim mrežama, koje su mu omogućile da bez velikih produkcijskih kuća i medijske podrške izgradi vlastitu publiku.

''Nevjerojatno su mi pomogle. Zapravo, sve je krenulo preko društvenih mreža. Na TikToku sam prvi put zapjevao i takvi su videozapisi počeli dobivati mnogo sviđanja. Potom su ti ljudi dolazili na moje prve nastupe i sve je krenulo 2023. godine. Mreže su mi omogućile da doprem do ljudi bez velikih medijskih kuća i da izgradim priču kakva je danas.''

Iako danas puni velike prostore i okuplja tisuće mladih na nastupima, priznaje da takvu popularnost nije očekivao.

''Nisam očekivao ovakvu popularnost. Moj san oduvijek je bio imati svoje koncerte sa svojim bendom, što se sada i ostvaruje. Podrška koju dobivam od ljudi svakim je danom sve veća, a sve češće me zaustave na ulici i pohvale. Ono što je najljepše jest to što mi se obraćaju i mlađi i stariji. Mislim da mladi vole moju mladenačku energiju.''

Bruno Rački - 9 Foto: Noa Novosel

Na tom putu najveći oslonac mu je obitelj, koja ga prati od samih početaka.

''Najveća podrška definitivno je moja obitelj, koja me bezuvjetno podržavala od početka. Iako se majka nadala da neću biti pjevač jer je htjela da živim miran život, nisam je poslušao. Moj brat Željko glavni je gitarist u mom bendu i voditelj benda. Svi mnogo pomažu na razne načine i pokušavamo održavati lijepe odnose jer smatramo da je obitelj stup svakog čovjeka.''

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Govoreći o mogućim glazbenim suradnjama, otkrio je zanimljiv susret koji se dogodio sasvim spontano.

''Iskreno, ovaj smo vikend imali koncert i u publici se slučajno našao Željko Bebek. Bio sam oduševljen što je bio baš ondje i pitao sam ga hoćemo li nešto zapjevati. Na kraju smo zapjevali nekoliko pjesama i podružili se nakon nastupa. Nikad nisam previše razmišljao o duetima, ali nakon takvog njegova poteza svakako bih volio ostvariti duet s takvim velikanom i gospodinom.''

Bruno Rački - 6 Foto: Denis Dex Marijanovic

Publika ga, smatra, prvenstveno voli zbog energije koju donosi na pozornicu.

''Mislim da publika najviše voli moju energiju i možda taj duboki vokal. Uvijek pokušavam prenijeti dobre vibracije na ljude i volim kad mi ih publika vrati. Na svakom je nastupu dosad bilo tako i moj je cilj da tako ostane zauvijek.''

Dok paralelno završava Fakultet elektrotehnike i računarstva, Bruno već intenzivno radi na novim projektima.

''Naravno. Trenutačno završavam Fakultet elektrotehnike i računarstva, ali istovremeno radim i na albumu. Snimili smo već dosta pjesama i album je svakako planiran za jesen. Imam posebnu pjesmu koju ću izbaciti u rujnu, a koja će možda biti i ključna.''

A kada razmišlja o budućnosti, njegova vizija je jasna.

''Za desetak godina vidim se kao etablirani glazbenik koji iza sebe ima barem tri albuma i mnogo iskustva u radu. Privatno želim biti sretan i imati obitelj.''

Bruno Rački - 5 Foto: Noa Novosel

Posebno mjesto među ovogodišnjim nastupima zauzimaju upravo Radićevi dani, koji su za njega imali i dodatnu emotivnu vrijednost.

''Nastup je bio sjajan, studenti su pjevali sa mnom i svi smo uživali. Već sam imao iskustva s velikim nastupima, ali ovaj je za mene bio prekretnica i zahvala svim mojim kolegama studentima jer mi je ovo zadnja godina fakulteta. Za mene je to bio izazov, ali uspješno smo ga odradili. Dojmovi se još uvijek nisu slegli. Sada smo spremni za ljetnu turneju. Prva postaja je Velika Gorica, 4. lipnja u Parku dr. Franje Tuđmana.''

Iako ga danas publika poznaje kao pjevača, njegov životni put bio je sve samo ne uobičajen.

''Ja sam Bruno Rački, imam 25 godina i volim izazove. Cijeli moj život zapravo je otkrivanje nečeg novog. Nećete vjerovati, ali s 14 godina mislio sam da ću biti znanstvenik i fizičar. Išao sam na natjecanja iz fizike i matematike, a sada pjevam. S 15 godina postao sam DJ u klubovima i počeo nastupati. Moja DJ karijera trajala je od 2015. do otprilike 2022. godine, kada sam počeo pjevati. Tada sam se jednostavno transformirao iz DJ-a u pjevača jer su mi ljudi govorili da imam lijep glas. Dolazim iz Jastrebarskog, imam južnjačke gene i cijeli život nekako živim svoj film. Moja 'mater' i ja u kući pričamo dalmatinski, to mi jako znači i nikada se neću odreći tog dijela sebe.''

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S obzirom na naziv nove pjesme, zanimalo nas je i kakvu feštu Bruno privatno najviše voli.

''Bruno voli feštu uz gitaru i dobre ljude. Na mojim društvenim mrežama često možete pronaći videouratke u kojima baš u takvom okruženju pjevam. Želim da toga bude sve više i da se češće družim s prijateljima.''

Bruno Rački - 7 Foto: Denis Dex Marijanovic

Veliku pažnju privlači i među pripadnicama ljepšeg spola, no trenutačno je fokusiran prvenstveno na karijeru i fakultet.

''Jako mi je drago što je ljepši spol prepoznao moj trud. Nisam zauzet. Zadnje tri godine imam jako puno posla jer sam imao više od 300 nastupa i položio tridesetak ispita na fakultetu. To je za mene uspjeh. Nisam imao vremena za privatni život, ali nadam se da ću ga ubuduće imati više.''

Bruno Rački - 3 Foto: Denis Dex Marijanovic

Bruno Rački - 8 Foto: Denis Dex Marijanovic

Za kraj, osvrnuo se i na fenomen Jakova Jozinovića, koji posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost regionalne publike.

''Jakov je odličan pjevač i zabavna osoba. Drago mi je da mu se sve ovo dogodilo jer smatram da je njegova pozicija na estradi trenutačno jako pozitivna za pop-glazbu u regiji. Ako se pronađe još nekoliko izvođača poput njega i mene, mogli bismo stvoriti sjajnu pop-scenu, koja je nažalost danas gotovo zamrla. Želim mu puno uspjeha i zdravlja jer mu sigurno nije lako biti pod takvim pritiskom.''

Sudeći prema reakcijama na ''Feštu'', velikom interesu publike i planovima za prvi album, pred Brunom Račkim je vrlo zanimljivo razdoblje. A ako je vjerovati njegovoj energiji i ambicijama, ovo je tek početak priče koja bi mogla obilježiti novu generaciju domaće pop scene.

Bruno Rački - 4 Foto: Denis Dex Marijanovic

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