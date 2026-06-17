Tko je ova osebujna navijačica Vatrenih? Prošaranim tijelom i plavom kosom privukla je sve poglede uoči tekme

Američko-hrvatska parada prijateljstva u Dallasu okupila je tisuće navijača Vatrenih, a uz dobro poznatu Ivanu Knoll, posebnu pažnju privukla je plavokosa Amerikanka u hrvatskom dresu koja je svojim izgledom i energijom postala jedna od glavnih atrakcija uoči utakmice hrvatske reprezentacije.

Uoči utakmice hrvatske reprezentacije u Dallasu održana je Američko-hrvatska parada prijateljstva koja je okupila brojne navijače Vatrenih. Povorka se kretala od Civic Gardena do trga Ferris Plaza, a prema procjenama organizatora sudjelovalo je oko 1500 hrvatskih navijača i simpatizera.

Među okupljenima bila je i najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll, no veliku pozornost privukla je i jedna Amerikanka koja se potpuno uklopila u crveno-bijelu atmosferu.

Whitley Queen - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Riječ je o influencerici Whitley Queen, koja je u dresu hrvatske reprezentacije i ispred goleme hrvatske zastave plijenila poglede tijekom cijele povorke.

Whitley Queen - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Plavokosa Amerikanka s brojnim tetovažama rado je pozirala okupljenima i fotografima, a njezina pojava brzo ju je pretvorila u jednu od glavnih atrakcija među hrvatsko-američkim navijačima u Dallasu.

Whitley Queen - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

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Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od deset tisuća ljudi, Queen se predstavlja kao alternativni model za tetovaže i organizatorica događaja. Na svojoj internetskoj stranici otkrila je kako je njezina karijera započela prije nekoliko godina.

"Ja sam alternativni model za tetovaže s područja Dallas-Fort Wortha. Manekenstvom sam se počela baviti 2020. godine kao načinom izražavanja svoje kreativnosti, a s vremenom je to preraslo u strast prema stvaranju umjetnosti. Istražujući različite fotografske žanrove, imala sam priliku dalje razvijati svoje vještine zahvaljujući kreativnim ljudima s kojima sam imala zadovoljstvo surađivati", navodi Queen na svojoj službenoj stranici.

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Parada prijateljstva još jednom je pokazala koliko hrvatska reprezentacija ima snažnu podršku među iseljenicima i simpatizerima diljem Sjedinjenih Američkih Država, a među brojnim navijačima upravo je Whitley Queen ostavila jedan od najupečatljivijih dojmova.

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