Bombastične fotke svjetske zvijezde u tanga-bikiniju na jahti skupile su tisuće lajkova

Bebe Rexha privukla je pažnju pratitelja fotografijama s odmora na Mallorci, na kojima pozira u minijaturnom leopard bikiniju i uživa na luksuznoj jahti, ističući svoje obline i samopouzdanje.

Bebe Rexha ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je sa svojim pratiteljima podijelila niz fotografija s odmora na Mallorci.

Zvijezda makedonsko-albanskog porijekla pokazala je kako uživa u ljetnim danima na luksuznoj jahti, a posebnu pažnju privukao je njezin odabir kupaćeg kostima.

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Bebe Rexha - 4 Foto: Instagram

Bebe Rexha - 1 Foto: Instagram

Pjevačica je pozirala u minijaturnom bikiniju leopard uzorka s ružičastim detaljima koji je istaknuo njezine obline, dok je preko njega nosila kratku crnu haljinu s patentnim zatvaračem. Kombinaciju je upotpunila upečatljivom kapom s natpisom "Dirty Blonde" i velikim sunčanim naočalama.

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Na fotografijama se vidi kako se opušta na sunčalištu jahte zajedno s prijateljicama, uživa u kristalno čistom moru te upija sunčeve zrake u jednom od najpopularnijih ljetnih odredišta na Mediteranu. Pjevačica nije skrivala dobro raspoloženje pa je za svoje pratitelje snimila i nekoliko ležernih trenutaka s mora.

Bebe Rexha - 6 Foto: Instagram

Bebe Rexha - 5 Foto: Instagram

Bebe Rexha - 3 Foto: Instagram

Posebno su pažnju privukli kadrovi na kojima pozira na crvenoj palubi jahte, kao i fotografija na kojoj pliva u tirkiznom moru. Objava je ubrzo prikupila tisuće lajkova i komentara, a obožavatelji su joj poručili da izgleda odlično te da zrači samopouzdanjem.

Bebe Rexha posljednjih je godina poznata po tome što otvoreno govori o prihvaćanju vlastitog tijela i važnosti samopouzdanja, a novim fotografijama još je jednom pokazala da se ne boji isticati svoje obline i uživati u životu punim plućima.

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