Kolinda Grabar-Kitarović pokazala oca i brata, koje rijetko viđa: ''Posebno mi je značilo...''

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je rijetke obiteljske fotografije iz Kukuljanova, a posebnu pozornost privukli su kadrovi s njezinim ocem Brankom i bratom koje javnost nema priliku često vidjeti.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na društvenim je mrežama podijelila niz obiteljskih fotografija snimljenih u Kukuljanovu, a posebnu pažnju pratitelja privukle su one na kojima pozira sa svojim ocem Brankom i bratom, koje javnost nema priliku često vidjeti.

Povod obiteljskog okupljanja bila je proslava 50. rođendana Ivane Grgurić Barišić, supruge njezina bratića, održana 13. lipnja. Uz fotografije s proslave Kolinda je objavila i emotivnu poruku o važnosti obitelji i zajedničkih trenutaka.

Kolinda Grabar-Kitarović s ocem - 3 Foto: Instagram

"Kažu da se neke stvari s godinama mijenjaju. Istina. Obitelj nam znači sve više, zajednički trenuci postaju dragocjeniji, a rođendani sve veseliji", napisala je.

Posebno je istaknula koliko joj je značio susret s najbližima.

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"Bilo mi je jako lijepo vidjeti tatu, brata i Natašu, kao i ostalu rodbinu, a posebno mi je značilo posjetiti majčino posljednje počivalište. Radost i sjećanje na najmilije često idu ruku pod ruku", poručila je bivša predsjednica.

Kolinda Grabar-Kitarović s bratom Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama Kolinda pozira sa svojim ocem Brankom, ali i s bratom, a prizori obiteljskog druženja izazvali su brojne pozitivne reakcije pratitelja. Mnogi su joj u komentarima uputili riječi podrške te pohvalili bliskost i povezanost koju njeguje s obitelji.

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Kolindini roditelji živjeli su u selu Lubarska pokraj Martinova Sela na Rječini, gdje je provela najranije djetinjstvo. Obitelj se kasnije zbog očevog posla preselila u Grobnik. Otac Branko radio je kao mesar, dok mu je majka Dubravka pomagala u poslu. Kolinda je rođena 1968. godine, a ime je dobila prema popularnoj pjesmi Zdenke Vučković.

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Podsjetimo, majka Kolinde Grabar-Kitarović preminula je prošle godine, zbog čega je njezina najnovija objava dobila dodatnu emotivnu dimenziju.

Kolinda Grabar-Kitarović i mama - 2 Foto: Facebook

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