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susret pun emocija

Kolinda Grabar-Kitarović pokazala oca i brata, koje rijetko viđa: ''Posebno mi je značilo...''

Piše J. C., Danas @ 10:01 Celebrity komentari
Kolinda Grabar-Kitarović s ocem - 1 Kolinda Grabar-Kitarović s ocem - 1 Foto: Instagram

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podijelila je rijetke obiteljske fotografije iz Kukuljanova, a posebnu pozornost privukli su kadrovi s njezinim ocem Brankom i bratom koje javnost nema priliku često vidjeti.

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