Kolinda Grabar-Kitarović javila se uoči utakmice Vatrenih iz daleke zemlje: "Nek' jače kuca to!"

Kolinda Grabar-Kitarović uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu poručila je iz Taškenta da je, unatoč udaljenosti, svim srcem uz Vatrene te ih pozvala da igraju za Hrvatsku.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović još jednom je pokazala koliko joj znači hrvatska nogometna reprezentacija.

Uoči prve utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, na društvenim mrežama podijelila je fotografije iz uzbekistanskog glavnog grada Taškenta, gdje trenutno boravi, te poslala emotivnu poruku podrške hrvatskim nogometašima.

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Na jednoj od fotografija Kolinda pozira ispred impresivne arhitekture uzbekistanske prijestolnice odjevena u kombinaciju hrvatskih nacionalnih boja, dok je na drugoj fotografirana s leđa u dresu s natpisom "Kolinda" i brojem 10, promatrajući noćni gradski krajolik.

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Emmanuel Macron, Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Profimedia

"Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz Vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila. Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek’ jače kuca to, Srce Vatreno!", poručila je Grabar-Kitarović.

Njezina podrška reprezentaciji ne iznenađuje jer je upravo tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine postala jedna od najprepoznatljivijih političarki među nogometnim navijačima diljem svijeta. Tada je svojim dolascima na utakmice, navijanjem u hrvatskom dresu i emotivnim slavljima s igračima nakon osvajanja srebra osvojila simpatije javnosti.

In Magazin: Kolinda Grabar-Kitarović - 5 Foto: In Magazin

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/Pixsell

I ovoga puta, iako kilometrima udaljena od stadiona u Dallasu, Kolinda je jasno dala do znanja da će svaki potez hrvatskih nogometaša pratiti s jednakim žarom kao i milijuni navijača diljem svijeta. Pred susret s Engleskom poslala je poruku zajedništva i vjere u reprezentaciju koja je posljednjih godina Hrvatskoj donijela neke od najvećih sportskih trenutaka u povijesti.

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