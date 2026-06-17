Sjećate se ove navijačice Vatrenih? Na novim fotografijama teško ćete ju prepoznati

Atraktivna navijačica Vatrenih Magdalena Keškić ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama, a uoči velikog dvoboja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu poslala je jasnu poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Jedna od najatraktivnijih navijačica Vatrenih, Magdalena Keškić, već je u navijačkom raspoloženju uoči velikog dvoboja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.

Atraktivna brineta pozirala je u hrvatskom dresu s brojem 22, ističući ponos prema nacionalnoj reprezentaciji. Fotografije snimljene uz prekrasnu obalu i planinski krajolik privukle su brojne reakcije njezinih pratitelja na društvenim mrežama.

Magdalena Keškić - 9 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 8 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 7 Foto: Instagram

Magdalena je uz objavu poslala i jasnu poruku podrške izabranicima hrvatske reprezentacije: "Idemo u nove pobjede!".

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U prepoznatljivom navijačkom izdanju, Keškić je još jednom pokazala kako vjerno prati Vatrene te vjeruje u novi uspjeh hrvatske reprezentacije na svjetskoj smotri nogometa.

Magdalena Keškić - 3 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 2 Foto: Instagram

Magdalena Keškić - 1 Foto: Instagram

Inače, atraktivna Magdalena živi u Njemačkoj, otac joj je s Kupresa, majka iz Stona i svake godine ljetuje u Hrvatskoj.

Magdalena Keškić - 1 Foto: Profimedia

Magdalena Keškić - 2 Foto: Profimedia

Magdalena Keškić - 4 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Influencerica na Instagramu ima više od 363 tisuće pratitelja s kojima svakodnevno dijeli svoje izazovne fotografije i hvali se luksuznim životom.

Proslavila se još 2022. godine na tribinama Svjetskog prvenstva u Kataru.

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