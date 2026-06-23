Od Playboyeve zečice do rock-ikone: Evo kako danas izgleda ova buntovna plavuša

Debbie Harry, legendarna frontmenica Blondieja, i u 81. godini života ostaje jedna od najvećih rock ikona, čiju su karijeru obilježili svjetski uspjesi, teške životne traume, kontroverze i neugasla strast prema glazbi.

Legendarna Debbie Harry, frontmenica kultnog benda Blondie, ovih se dana našla u središtu pozornosti nakon jednog od rijetkih javnih pojavljivanja na premijeri filma Supergirl u New Yorku.

Glazbena ikona pojavila se na crvenom tepihu zajedno sa svojim bivšim partnerom i dugogodišnjim suradnikom Chrisom Steinom te još jednom dokazala zašto je desetljećima jedna od najutjecajnijih žena u povijesti rock glazbe.

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Debbie Harry - 9 Foto: Profimedia

Rođena 1. srpnja 1945. u Miamiju kao Angela Trimble, Debbie je kao beba posvojena te je odrasla u New Jerseyju. Tek u odrasloj dobi doznala je identitet svojih bioloških roditelja, a upravo je osjećaj nepripadanja obilježio dio njezina odrastanja. Nakon školovanja radila je razne poslove, od tajnice do Playboyjeve zečice, prije nego što je pronašla svoj put u glazbi.

Glazbenu karijeru započela je krajem šezdesetih kao prateća pjevačica, no pravi preokret dogodio se kada je upoznala gitarista Chrisa Steina. Njih dvoje 1974. godine osnovali su bend Blondie, koji će ubrzo postati jedan od najvažnijih predstavnika njujorške punk i new wave scene.

Debbie Harry - 7 Foto: Profimedia

Naziv benda nastao je prema dobacivanjima koja je Debbie dobivala na ulici zbog svoje prepoznatljive platinasto plave kose.

Blondie je tijekom kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih ostvario nevjerojatan uspjeh. Album "Parallel Lines" lansirao ih je među svjetske zvijezde zahvaljujući hitovima poput "Heart of Glass", dok su pjesme "Call Me", "The Tide Is High", "Atomic", "Rapture" i "One Way or Another" postale klasici popularne glazbe. Bend je prodao više od 40 milijuna albuma diljem svijeta i ostavio neizbrisiv trag u povijesti glazbe.

Debbie Harry - 2 Foto: Profimedia

Debbie Harry - 8 Foto: Profimedia

No iza glamurozne fasade skrivali su se i teški životni trenuci. Harry je godinama otvoreno govorila o problemima s drogama, financijskim poteškoćama i traumama koje su obilježile njezin život. U autobiografiji "Face It" otkrila je da je sedamdesetih godina bila žrtva seksualnog napada, a zajedno sa Steinom prolazila je kroz razdoblje ovisnosti i zdravstvenih problema koji su gotovo ugasili karijeru benda.

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Uz glazbu gradila je i uspješnu glumačku karijeru. Publika ju pamti po ulogama u filmovima "Videodrome", "Hairspray", "Union City" i brojnim drugim projektima, dok je istovremeno razvijala i samostalnu glazbenu karijeru. Njezin debitantski solo album "KooKoo" iz 1981. godine smatra se jednim od najhrabrijih pop izdanja tog vremena.

Debbie Harry - 6 Foto: Profimedia

Blondie - 5 Foto: Profimedia

Njezin privatni život također je godinama bio pod povećalom javnosti. Iako su ona i Chris Stein prekinuli ljubavnu vezu krajem osamdesetih, ostali su bliski prijatelji i kreativni partneri. Debbie nikada nije imala djecu, a više je puta istaknula kako je svjesno odabrala drugačiji životni put od onoga koji se tradicionalno očekivao od žena njezine generacije.

Danas, s 80 godina života, Debbie Harry i dalje ostaje aktivna u svijetu glazbe. Blondie priprema novi studijski album "High Noon", a u planu su i dokumentarni film te biografski projekt o njezinu životu. Unatoč desetljećima slave, kontroverzi i osobnih izazova, ostala je simbol slobode, individualnosti i umjetničke hrabrosti.

Debbie Harry - 4 Foto: Profimedia

Debbie Harry - 14 Foto: Profimedia

Blondie - 4 Foto: Profimedia

Od djevojke koja je tražila svoje mjesto u svijetu do jedne od najvećih ženskih rock ikona svih vremena, Debbie Harry ostaje dokaz da se pravi buntovnici nikada ne povlače sa scene.

U travnju 2025. Blondie je ostao bez dugogodišnjeg bubnjara, o čemu više čitajte OVDJE.

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