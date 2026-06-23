Maja Šuput pobjegla na mini godišnji, odabrala je ljetnu destinaciju s razuzdanim feštama

Nakon uspješne promocije nove pjesme i niza nastupa, Maja Šuput zamijenila je pozornicu sunčanom Ibizom.

Nakon što je publici predstavila novu pjesmu ''Nedovoljno lijep'' te odradila nekoliko nastupa u svega nekoliko dana, Maja Šuput odlučila je uzeti predah od poslovnih obveza i napuniti baterije na jednoj od najpopularnijih europskih destinacija.

Popularna pjevačica ovoga je puta spakirala kofere i otputovala na sunčanu Ibizu, a društvo joj pravi bliska prijateljica Anita Tuček. Maja je djelić atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila niz fotografija i videa s luksuznog odmora.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

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Prijateljice su uživale uz bazen poznatog resorta Destino Ibiza, a za večernji izlazak odabrale su upečatljive modne kombinacije prekrivene šljokicama. Dobro raspoloženje nije izostalo ni u avionu do Ibize uz pjenušac, a osmijesi na njihovim licima otkrivaju da im odmor itekako godi.

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Čini se kako je Maja, nakon intenzivnog radnog razdoblja i promocije nove pjesme, pronašla idealan način za predah prije novih poslovnih izazova koji je čekaju tijekom ljeta.

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