Maja Šuput pobjegla na mini godišnji, odabrala je ljetnu destinaciju s razuzdanim feštama

Nakon uspješne promocije nove pjesme i niza nastupa, Maja Šuput zamijenila je pozornicu sunčanom Ibizom.
Nakon što je publici predstavila novu pjesmu ''Nedovoljno lijep'' te odradila nekoliko nastupa u svega nekoliko dana, Maja Šuput odlučila je uzeti predah od poslovnih obveza i napuniti baterije na jednoj od najpopularnijih europskih destinacija.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' za in magazin Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
Popularna pjevačica ovoga je puta spakirala kofere i otputovala na sunčanu Ibizu, a društvo joj pravi bliska prijateljica Anita Tuček. Maja je djelić atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila niz fotografija i videa s luksuznog odmora.
Maja Šuput - 5 Foto: Instagram
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Prijateljice su uživale uz bazen poznatog resorta Destino Ibiza, a za večernji izlazak odabrale su upečatljive modne kombinacije prekrivene šljokicama. Dobro raspoloženje nije izostalo ni u avionu do Ibize uz pjenušac, a osmijesi na njihovim licima otkrivaju da im odmor itekako godi.
Maja Šuput - 4 Foto: Instagram
Maja Šuput - 2 Foto: Instagram
Čini se kako je Maja, nakon intenzivnog radnog razdoblja i promocije nove pjesme, pronašla idealan način za predah prije novih poslovnih izazova koji je čekaju tijekom ljeta.
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