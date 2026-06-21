Majin najveći fan: Sin zapjevao njezin novi hit i raznježio pratitelje

Maja Šuput ponovno je raznježila pratitelje nakon što je podijelila video svog sina koji s velikim oduševljenjem pjeva njezin novi hit, potvrđujući da je upravo on njezin najveći obožavatelj.

Maja Šuput raznježila je pratitelje na društvenim mrežama, a ovog puta glavna zvijezda njezine objave bio je sin Bloom. Pjevačica je na Instagramu podijelila simpatičan video na kojem mališan s velikim oduševljenjem pjeva njezin novi hit ''Nedovoljno lijep'', pokazujući da je ujedno i njezin najveći obožavatelj.

Majinu objavu pogledajte OVDJE

Uz objavu je Maja duhovito napisala: ''Mamin najveći fan svima pjeva. Neke riječi zvuče bolje od originala...'', čime je nasmijala pratitelje i još jednom pokazala koliko uživa u trenucima koje provodi sa sinom.

Maja Šuput - 8 Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Snimka je nastala tijekom ljetnog odmora, a Bloom je svojom spontanošću, osmijehom i energijom osvojio pratitelje koji su objavu nagradili tisućama lajkova i brojnim komentarima. Među onima koji su reagirali našla su se i poznata lica domaće scene, a mnogi su poručili da je mališan prava zvijezda te da je bez problema ukrao pažnju svojoj poznatoj mami.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 3 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 4 Foto: Luka Čop

Pogledaji ovo Celebrity Mnogi ne vjeruju koliko dobro izgleda: Zanosna mama ponovno u centru pažnje

Više o pjesmi ''Nedovoljno lijep'', koju Maja Šuput izvodi u duetu s Natalie Balmix, pročitajte OVDJE.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop

Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

Bloom se i ranije pojavljivao u Majinim objavama, no ovoga je puta posebno oduševio činjenicom da već zna stihove njezina novog singla. Sudeći prema reakcijama pratitelja, pjevačica u svom sinu ima ne samo najveću podršku, nego i najvjernijeg fana.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Galerija 13 13 13 13 13

Pogledaji ovo Celebrity Godinama se o ovome šutjelo: Kraljevska tajna izlazi na vidjelo

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!



1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Tko je zgodni Vatreni o kojem svi pričaju? Sa 19 godina već ruši rekorde

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Majin Bloom pokazao što misli o novoj pjesmi! Ovakvu reakciju nije se moglo sakriti