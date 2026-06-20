Majin Bloom pokazao što misli o novoj pjesmi! Ovakvu reakciju nije se moglo sakriti

Sin Maje Šuput Bloom je na putu za Istru ponovno pokazao koliko voli glazbu pjevajući Majinu novu pjesmu "Nedovoljno lijep."

Maja Šuput nedavno je objavila novi singl "Nedovoljno lijep" s Natalie Balmix, a pjesma već ima svog vjernog obožavatelja!

Majin preslatki sin Bloom još je jednom pokazao koliko uživa u glazbi. Pjevačica je na svojim Instagram pričama podijelila simpatične trenutke iz automobila tijekom puta prema Svetvinčentu, a glavna zvijezda snimke bio je upravo njezin sin.

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Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Petogodišnjak je sjedio u dječjoj sjedalici na stražnjem sjedalu i veselo pjevao "Nedovoljno lijep, a dok je pjesma svirala u automobilu, nije se zaustavio samo na pjevanju, već je pokazao da već dobro poznaje i ritam pjesme.

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

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Posebno je raznježio pratitelje kada je uz stihove počeo izvoditi i malu koreografiju. Uz pokrete rukama i plesne geste, Bloom je s velikim osmijehom pratio pjesmu, pokazujući koliko uživa u majčinom novom glazbenom projektu.

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nije prvi put da Bloom privlači pažnju svojim glazbenim talentom i energijom. Maja često dijeli njihove zajedničke trenutke, a njezini pratitelji već su navikli gledati kako njezin sin s velikim entuzijazmom pjeva, pleše i prati glazbu.

Prije odlaska u Istru, Maja je s Markom Grubnićem bila na koncertu Jakova Jozinovića, o čemu više čitajte OVDJE.

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