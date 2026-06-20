Jakov Jozinović javio se nakon koncerta života: Dojmove je sažeo u samo dvije riječi

Jakov Jozinović javio se na Instagramu nakon svog prvog koncerta u Areni Zagreb, podijelivši niz fotografija s večeri za pamćenje uz kratku, ali znakovitu poruku.

Prvi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb i dalje je jedna od glavnih tema među njegovim obožavateljima.

Mladi pjevač priredio je večer za pamćenje pred gotovo 20 tisuća fanova, a dojmove nakon velikog glazbenog spektakla sada je podijelio i na društvenim mrežama.

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Jakov Jozinović - 12 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakov Jozinović - 9 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Na svom Instagram profilu Jakov je objavio niz fotografija koje prikazuju atmosferu s pozornice, emotivne trenutke tijekom nastupa te susrete s gostima. Uz objavu je kratko napisao: "ARENA ZAGREB 1❤️‍🔥", jasno dajući do znanja koliko mu je prvi samostalni koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani značio.

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Fotografije su ubrzo prikupile tisuće lajkova i komentara podrške, a pratitelji su mu čestitali na velikom uspjehu. Mnogi su istaknuli kako je riječ o koncertu koji će dugo pamtiti te su pohvalili produkciju, energiju i emocije koje je prenio publici.

Jakov Jozinović - 15 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Matija Cvek i Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakov Jozinović - 3 Foto: Ana Vela

Jakov je posljednjih mjeseci potvrdio status jednog od najpopularnijih mladih izvođača u regiji, a interes publike za njegove nastupe bio je toliko velik da je nakon rasprodanog prvog datuma otvoren i drugi koncert u Areni Zagreb.

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