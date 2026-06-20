Prizori tope i najtvrđa srca! Naš glumac uživao u društvu svoje mezimice na špici

Marko Petrić snimljen je na zagrebačkoj špici u opuštenoj šetnji s kćeri Lily, pokazujući kako slobodno vrijeme najradije provodi u ulozi brižnog oca.
Glumac Marko Petrić iskoristio je sunčan dan za obiteljsku šetnju s kćeri Lily, a fotografi su ga snimili u samom središtu Zagreba.3 vijesti o kojima se priča publika je eruptirala Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića! "sebi sam jasno obećao..." Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Popularni glumac viđen je kako opušteno gura dječja kolica zagrebačkom špicom, uživajući u svakodnevnim roditeljskim trenucima. S njima u društvu nije bila supruga, plesačica Valentina Walme, koja je imala druge obveze.
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Marko Petrić Foto: Josip Moler/Cropix
Marko Petrić - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
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Odjeven ležerno, u svijetloplavu košulju i sunčane naočale, Marko nije skidao osmijeh s lica dok je šetao gradom.
Iako je posljednjih godina često u fokusu javnosti zbog glumačkih projekata, ovaj put pažnju je privukao u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi – onoj oca.
Marko Petrić - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Marko Petrić - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Fotografije prikazuju glumca u opuštenom izdanju dok pažljivo vodi kolica s malenom Lily kroz užurbane gradske ulice. Čini se kako mu nije smetala gužva na špici, već je uživao u svakom trenutku provedenom sa svojom kćeri.
Tko je sve bio ove subote na špici, pogledajte OVDJE.
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