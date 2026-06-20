Prizori tope i najtvrđa srca! Naš glumac uživao u društvu svoje mezimice na špici

Marko Petrić snimljen je na zagrebačkoj špici u opuštenoj šetnji s kćeri Lily, pokazujući kako slobodno vrijeme najradije provodi u ulozi brižnog oca.

Glumac Marko Petrić iskoristio je sunčan dan za obiteljsku šetnju s kćeri Lily, a fotografi su ga snimili u samom središtu Zagreba.

Popularni glumac viđen je kako opušteno gura dječja kolica zagrebačkom špicom, uživajući u svakodnevnim roditeljskim trenucima. S njima u društvu nije bila supruga, plesačica Valentina Walme, koja je imala druge obveze.

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Marko Petrić Foto: Josip Moler/Cropix

Marko Petrić - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

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Odjeven ležerno, u svijetloplavu košulju i sunčane naočale, Marko nije skidao osmijeh s lica dok je šetao gradom.

Iako je posljednjih godina često u fokusu javnosti zbog glumačkih projekata, ovaj put pažnju je privukao u svojoj najvažnijoj životnoj ulozi – onoj oca.

Marko Petrić - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Marko Petrić - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Fotografije prikazuju glumca u opuštenom izdanju dok pažljivo vodi kolica s malenom Lily kroz užurbane gradske ulice. Čini se kako mu nije smetala gužva na špici, već je uživao u svakom trenutku provedenom sa svojom kćeri.

Tko je sve bio ove subote na špici, pogledajte OVDJE.

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