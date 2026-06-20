Amerikanac koji uređuje bunker u Hrvatskoj dočekao važan trenutak: "Nisam mislio da će ovaj dan doći..."

Justus Reid pohvalio se velikim napretkom u obnovi bunkera koji je kupio za 8000 eura, otkrivši da je spojio vodu i kanalizaciju te dobio tekuću vodu u objektu.

Američki influencer Justus Reid nastavlja pratitelje oduševljavati projektom obnove napuštenog bunkera u Hrvatskom zagorju koji je kupio za svega 8000 eura, a najnovija objava pokazala je jedan od najvećih pomaka od početka radova.

Popularni Amerikanac je otkrio da je bunker prvi put dobio tekuću vodu, što je označio kao povijesni trenutak u transformaciji objekta.

U videu je pokazao kako su tijekom posljednjih tjedana izvedeni opsežni radovi na spajanju vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, uključujući postavljanje vodomjernog okna, kopanje desetaka metara rovova i spajanje na glavni vodovodni sustav.

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Justus Reid - 4 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 6 Foto: Instagram Screenshot

U projektu su mu pomogli susjedi Igor, Vedran i vodoinstalater Luka, koje je influencer posebno pohvalio. Vedran je vlastitim bagerom iskopao potrebne rovove, dok su djelatnici komunalnog poduzeća spojili novu instalaciju na glavni vodovod. Nakon višemjesečnih priprema i administrativnih procedura, voda je napokon stigla do bunkera.

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"Iskreno, nikada nisam mislio da će ovaj dan doći. Više od godinu dana nisam imao tekuću vodu", rekao je oduševljeni Reid prije nego što je prvi put pustio vodu kroz novopostavljenu slavinu, nadovezavši se na kuću od 5000 eura koju je ranije obnavljao, a koja nije spojena na mjesni vodovod.

Justus Reid - 2 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 5 Foto: Instagram Screenshot

Osim vode, pohvalio se i kako je njegova buduća kuća dobila novu stolariju.

Iako je velik dio dvorišta tijekom radova pretvoren u mrežu rovova i blatnjavih površina, influencer ne skriva zadovoljstvo postignutim napretkom. Tekuća voda i funkcionalna infrastruktura predstavljaju jedan od ključnih koraka u njegovom planu da nekadašnji bunker pretvori u potpuno funkcionalan dom s pogledom koji je već osvojio njegove pratitelje diljem svijeta.

Justus Reid - 7 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 6 Foto: Instagram Screenshot

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