Zbog ovog nogometaša društvene mreže gore: "Zašto nikad ne upoznajem ovakve muškarce?"

Maduka Okoye, nigerijski reprezentativni vratar rođen u Njemačkoj, osim uspješnom nogometnom karijerom u klubovima poput Sparte Rotterdam i Udinesea, osvojio je društvene mreže svojim izgledom i karizmom.

I dok su oči svijeta uprte u Meksiko, Kanadu i Sjedinjene Američke Države zbog Svjetskog nogometnog prvenstva, ima i onih nogometaša kojih ne gledamo na najvećem nogometnom natjecanju, već na - društvenim mrežama.

Nogometni svijet posljednjih godina ne priča samo o njegovim obranama, već i o njegovom izgledu. Maduka Okoye, nigerijski reprezentativac i vratar talijanskog Udinesea, postao je jedna od najprepoznatljivijih sportskih zvijezda na društvenim mrežama, gdje ga milijuni korisnika TikToka i Instagrama redovito proglašavaju jednim od najatraktivnijih nogometaša svijeta.

Iza viralne popularnosti krije se zanimljiva životna priča mladića koji je odrastao u Njemačkoj, a odlučio predstavljati Nigeriju na najvećoj nogometnoj pozornici.

Maduka Emilio Okoye rođen je 28. kolovoza 1999. godine u Düsseldorfu. Njegov otac dolazi iz Nigerije, dok je majka njemačko-francuskog podrijetla, zbog čega je odrastao okružen različitim kulturama.

Maduka Okoye - 4 Foto: Profimedia

Iako je cijelo djetinjstvo proveo u Njemačkoj, nikada nije skrivao povezanost s očevim korijenima. Upravo će ga ta povezanost kasnije navesti da odbije mogućnost nastupa za Njemačku i odabere reprezentaciju Nigerije.

Nogometni talent pokazao je vrlo rano. Kao dječak prošao je omladinske pogone nekoliko uglednih njemačkih klubova, među kojima su Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach i Bayer Leverkusen.

Maduka Okoye - 3 Foto: Profimedia

Profesionalni put započeo je u drugoj momčadi Fortune Düsseldorf, gdje je skupljao iskustvo u nižim rangovima njemačkog nogometa. Pravi iskorak uslijedio je 2020. godine kada je preselio u nizozemsku Spartu Rotterdam.

U Eredivisiji je brzo postao jedan od najboljih vratara lige, a njegove obrane donijele su mu status jednog od najperspektivnijih afričkih golmana u Europi.

Njegove igre privukle su pozornost engleskog Watforda, koji ga je doveo 2022. godine. Ipak, u Engleskoj nije dobio priliku kakvu je očekivao pa se nakratko vratio u Spartu Rotterdam.

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Novi uzlet karijere pronašao je u Italiji, gdje danas brani boje Udinesea. U Serie A ponovno je pokazao zašto se smatra jednim od najtalentiranijih vratara svoje generacije te je postao važan član momčadi iz Udina.

Maduka Okoye - 2 Foto: Profimedia

Iako su njegove obrane impresivne, upravo je izgled ono što je Okoyea pretvorilo u globalni fenomen na društvenim mrežama. Njegovi videi redovito skupljaju milijune pregleda, a fanovi ga uspoređuju s profesionalnim modelima i filmskim zvijezdama. Visok gotovo dva metra, prepoznatljivog modnog stila i upečatljivog izgleda, Okoye se često nalazi na listama najzgodnijih nogometaša svijeta.

Na TikToku posebno prolaze kompilacije njegovih obrana, snimaka iz teretane i pokazivanja mišića, zbog čega je stekao vojsku obožavatelja koja nadilazi granice sporta.

"Zašto nikad ne upoznajem ovakve muškarce", "Mrzim što sada svi znaju za tebe", "Tatica", "Muški, odustanite, ovo je kralj. Pola žena iz mog sela više nikad neće pogledati lokalca", "Neka se odmaknu Kardashianke", "Spremna sam", "Tip bombshella koji ulazi u vilu", "Ufff čovjek mojih snova", pišu mu u komentarima na društvenim mrežama.

Iako je imao pravo nastupa za više država, Okoye je odlučio obući dres Nigerije. Za seniorsku reprezentaciju debitirao je 2019. godine protiv Brazila, a ubrzo je postao jedno od zaštitnih lica popularnih "Super Eaglesa".

Njegov izbor naišao je na veliko oduševljenje među nigerijskim navijačima koji ga danas smatraju jednim od ključnih igrača budućnosti reprezentacije.

Za razliku od brojnih sportskih zvijezda, Okoye rijetko govori o privatnom životu. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj vezan uz nogomet, treninge i putovanja, dok detalje o ljubavnom životu i obitelji drži daleko od medija. Upravo ta kombinacija misterioznosti, sportskog uspjeha i velike karizme dodatno povećava interes javnosti za mladog vratara.

Dok nastavlja graditi karijeru u Serie A i reprezentaciji Nigerije, Maduka Okoye ostaje jedan od rijetkih nogometaša koji jednako uspješno osvaja i nogometne terene i društvene mreže.

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