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ljetni prizori

Heidi Klum u tanga-bikiniju malo je toga prepustila mašti, šešir je jedva prekrio ono što je željela sakriti

Piše E. G., Danas @ 18:52 Celebrity komentari
Heidi Klum - 2 Heidi Klum - 2 Foto: Instagram

Heidi Klum i Tom Kaulitz godišnjicu braka proslavili su romantičnim odmorom uz more, gdje su uživali sa svojim psom, a posebnu pozornost privukla je manekenka sunčajući se u toplesu dok je veliki šešir jedva prekrio ono što je željela sakriti.

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