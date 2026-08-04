Heidi Klum u tanga-bikiniju malo je toga prepustila mašti, šešir je jedva prekrio ono što je željela sakriti

Heidi Klum i Tom Kaulitz godišnjicu braka proslavili su romantičnim odmorom uz more, gdje su uživali sa svojim psom, a posebnu pozornost privukla je manekenka sunčajući se u toplesu dok je veliki šešir jedva prekrio ono što je željela sakriti.

Heidi Klum i njezin 16 godina mlađi suprug Tom Kaulitz odlučili su se odmaknuti od radne svakodnevice i otići na romantični odmor uz more.

Slavna manekenka na društvenim je mrežama podijelila niz intimnih trenutaka s plaže, gdje joj je u društvu supruga i njihova psa društvo pravilo samo sunce, pijesak i more.

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Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Heidi Klum - 4 Foto: Instagram

Na fotografijama i snimkama koje je objavila vidi se kako Heidi i Tom uživaju u opuštenom danu na plaži. Par se ljubio na ručnicima u pijesku, odmarao u hladu i provodio vrijeme sa svojim psom Fritzom, koji ih je pratio tijekom romantičnog odmora.

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Posebnu pažnju privukla je Heidi, koja se sunčala u toplesu. Dok je ležala na plaži, grudi je prekrila velikim slamnatim šeširom, a na sebi je nosila tek crni donji dio bikinija.

Na drugim kadrovima može se vidjeti kako se opušta uz supruga, dok je jedan od trenutaka zabilježio i njihov strastveni poljubac na pijesku.

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Heidi Klum - 1 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Romantičnu atmosferu upotpunili su i prizori iz večernjih sati. Heidi je podijelila fotografiju okruženu crvenim balonima u obliku srca, dok ju je Tom iznenadio buketom crvenih ruža i intimnim druženjem uz vino i zalogaje u obliku srca.

Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Heidi i Tom zajedno su od 2018. godine, a zaručili su se krajem iste godine. Tajno su se vjenčali u veljači 2019., dok su nekoliko mjeseci kasnije organizirali veliko slavlje na jahti kod talijanskog Caprija. Ove godine obilježili su ove godišnjicu braka, a tim je povodom Heidi ranije podijelila i snimku s njihovog vjenčanja uz poruku: "Sretna godišnjica, ljubavi."

Nije rijetkost da Klum izazove pozornost, o čemu više čitajte OVDJE.

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