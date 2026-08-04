Kakav je Matija Cvek kada se ugase reflektori i što mu je u životu trenutačno najveća inspiracija?

I dok su neki obilježili desetljeća na glazbenoj sceni, drugi upravo ispisuju njezina nova, sjajna poglavlja. Za to je zaslužan Matija Cvek. Njegove pjesme pune dvorane, a za koncerte se traži ulaznica više. No, kakav je ovaj glazbenik kada se ugase reflektori i što mu je u životu trenutačno najveća inspiracija, zna naša Patricija Novaković.

Matija Cvek jedan je od najtraženijih i najprepoznatljivijih glazbenika na domaćoj i regionalnoj sceni. Iza uspješnih nastupa stoje brojne probe, vokalne pripreme i ona mala doza treme koja ga, kako kaže, potiče da na pozornici pruži cijelog sebe. No prije nego što pjesme stignu do publike, prolaze najvažniji obiteljski test.

''Dobro, oni su prvi koji čuju. Ajmo reći da su oni možda prvi filter, ali kad ja nešto odlučim da mi je loše, onda mi je loše i nitko me ne može razuvjeriti. I kad odlučim da mi je dobro, isto me nitko ne može razuvjeriti, iako uvažavam puno savjeta i puno ljudi puštam''.

Otkad se oženio suprugom Miriam i postao otac djevojčice Lote, koja danas ima nešto više od dvije godine, Matiji je obiteljski život postao najveća inspiracija. A ponosni tata kaže kako Lota već pokazuje zanimanje za glazbu te se veseli vidjeti hoće li jednog dana krenuti njegovim stopama.

''Pa pjevuši. Dobro, ona samo to i radi. Sve što radi je pjeva i pleše. Dobro, sad se i kupa, ali to su joj glavne aktivnosti. Sva je u tome, sva igra ide kroz muziku, tako da lijepo mi je to vidjeti''.

In Magazin: Matija Cvek - 2 Foto: In Magazin

Njegove cure, kako ih od milja zove, kad god je to moguće, prate ga na putovanjima i koncertima. A kada je riječ o odgoju, kroz osmijeh priznaje da nije pretjerano strog otac.

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''Možda sam ja malo više kao ono, s malo više autoriteta, ali opet to sve pada u vodu kad i mene jednostavno vrti oko malog prsta, tako da nismo baš nešto jako čvrsti''.

In Magazin: Matija Cvek - 3 Foto: In Magazin

Za razliku od mnogih glazbenika, Matiji je obitelj velika potpora. Nisu ga gurali ni pritiskali, već su mu dopustili da sam slijedi svoj put.

''Mislim da sam imao podršku i da nisam imao puno nekih spoticanja u karijeri. Nije me nitko htio silno srušiti, ali možda je tu i neka crtica moje osobnosti gdje, ako sam ja to odlučio, onda ću ja to i probati ostvariti, a zasad se ostvarilo i nešto više od toga što sam ja odlučio''.

Uz užurban raspored, jedna se obiteljska tradicija nikad ne propušta.

In Magazin: Matija Cvek - 4 Foto: In Magazin

''Dosta smo mi u kontaktu svi. Ja se stvarno družim i kad mogu biti prisutan, onda sam prisutan. Govorim o široj obitelji i mojoj užoj, a ono što imam neku tradiciju je da sa starim idem na utakmice i to smo stvarno zadržali kao svoje''.

Matija nam je otkrio kako novi album stiže krajem rujna, a nakon toga slijedi i velik koncert u zagrebačkoj Areni u studenom.

In Magazin: Matija Cvek - 5 Foto: In Magazin

''Na svaki detalj se sad jako pazi. Što se tiče muzičke i tehničke strane, to će biti super. Generalna ideja i program već postoje, pa u to nešto pretjerano ne sumnjam. Sad evo pripremamo te neke detalje na kojima nismo dosad baš radili – scenski dio, vizualni dio, sve ono za što smo osjećali da smo sposobni bend i ja svih ovih godina i da nam samo treba ta nekakva moguća scena, a mislim da je Arena najveća moguća scena''.

In Magazin: Matija Cvek - 6 Foto: In Magazin

Sudeći prema svemu što priprema, Cvek ne planira usporiti. Čini se kako će publika još dugo imati razloga pjevati s ovim velikim hrvatskim vokalom.

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