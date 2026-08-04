Kakav je Matija Cvek kada se ugase reflektori i što mu je u životu trenutačno najveća inspiracija?

I dok su neki obilježili desetljeća na glazbenoj sceni, drugi upravo ispisuju njezina nova, sjajna poglavlja. Za to je zaslužan Matija Cvek. Njegove pjesme pune dvorane, a za koncerte se traži ulaznica više. No, kakav je ovaj glazbenik kada se ugase reflektori i što mu je u životu trenutačno najveća inspiracija, zna naša Patricija Novaković.
Matija Cvek jedan je od najtraženijih i najprepoznatljivijih glazbenika na domaćoj i regionalnoj sceni. Iza uspješnih nastupa stoje brojne probe, vokalne pripreme i ona mala doza treme koja ga, kako kaže, potiče da na pozornici pruži cijelog sebe. No prije nego što pjesme stignu do publike, prolaze najvažniji obiteljski test.3 vijesti o kojima se priča otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! ISKRENI INTERVJU Mario Roth o granicama koje nikad ne bi prešao zbog popularnosti: "Davanje života na pladnju nije dobro" "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''
''Dobro, oni su prvi koji čuju. Ajmo reći da su oni možda prvi filter, ali kad ja nešto odlučim da mi je loše, onda mi je loše i nitko me ne može razuvjeriti. I kad odlučim da mi je dobro, isto me nitko ne može razuvjeriti, iako uvažavam puno savjeta i puno ljudi puštam''.
Otkad se oženio suprugom Miriam i postao otac djevojčice Lote, koja danas ima nešto više od dvije godine, Matiji je obiteljski život postao najveća inspiracija. A ponosni tata kaže kako Lota već pokazuje zanimanje za glazbu te se veseli vidjeti hoće li jednog dana krenuti njegovim stopama.
''Pa pjevuši. Dobro, ona samo to i radi. Sve što radi je pjeva i pleše. Dobro, sad se i kupa, ali to su joj glavne aktivnosti. Sva je u tome, sva igra ide kroz muziku, tako da lijepo mi je to vidjeti''.
In Magazin: Matija Cvek - 2 Foto: In Magazin
Njegove cure, kako ih od milja zove, kad god je to moguće, prate ga na putovanjima i koncertima. A kada je riječ o odgoju, kroz osmijeh priznaje da nije pretjerano strog otac.
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''Možda sam ja malo više kao ono, s malo više autoriteta, ali opet to sve pada u vodu kad i mene jednostavno vrti oko malog prsta, tako da nismo baš nešto jako čvrsti''.
In Magazin: Matija Cvek - 3 Foto: In Magazin
Za razliku od mnogih glazbenika, Matiji je obitelj velika potpora. Nisu ga gurali ni pritiskali, već su mu dopustili da sam slijedi svoj put.
''Mislim da sam imao podršku i da nisam imao puno nekih spoticanja u karijeri. Nije me nitko htio silno srušiti, ali možda je tu i neka crtica moje osobnosti gdje, ako sam ja to odlučio, onda ću ja to i probati ostvariti, a zasad se ostvarilo i nešto više od toga što sam ja odlučio''.
Uz užurban raspored, jedna se obiteljska tradicija nikad ne propušta.
In Magazin: Matija Cvek - 4 Foto: In Magazin
''Dosta smo mi u kontaktu svi. Ja se stvarno družim i kad mogu biti prisutan, onda sam prisutan. Govorim o široj obitelji i mojoj užoj, a ono što imam neku tradiciju je da sa starim idem na utakmice i to smo stvarno zadržali kao svoje''.
Matija nam je otkrio kako novi album stiže krajem rujna, a nakon toga slijedi i velik koncert u zagrebačkoj Areni u studenom.
In Magazin: Matija Cvek - 5 Foto: In Magazin
''Na svaki detalj se sad jako pazi. Što se tiče muzičke i tehničke strane, to će biti super. Generalna ideja i program već postoje, pa u to nešto pretjerano ne sumnjam. Sad evo pripremamo te neke detalje na kojima nismo dosad baš radili – scenski dio, vizualni dio, sve ono za što smo osjećali da smo sposobni bend i ja svih ovih godina i da nam samo treba ta nekakva moguća scena, a mislim da je Arena najveća moguća scena''.
In Magazin: Matija Cvek - 6 Foto: In Magazin
Sudeći prema svemu što priprema, Cvek ne planira usporiti. Čini se kako će publika još dugo imati razloga pjevati s ovim velikim hrvatskim vokalom.
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