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Jakova Jozinovića svladale emocije pred gotovo 20 tisuća ljudi: "Ispunili ste moj jedini san"

Piše showbuzz.hr, Danas @ 09:03 Celebrity komentari
Jakov Jozinović - 14 Jakov Jozinović - 14 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Jakov Jozinović oduševio je rasprodanu Arenu Zagreb svojim najvećim koncertom dosad, na kojem su mu se pridružili Matija Cvek i Aleksandra Prijović.

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