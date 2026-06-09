Sjećate li se prvog pobjednika MasterChefa? Otkrio nam je čime se bavi danas!

Šime Sušić ispisao je povijest hrvatske televizije kao prvi pobjednik MasterChefa Hrvatska, a dok su mnogi očekivali da će nastaviti graditi karijeru u gastronomiji i medijima, krenuo je drugim putem.

Prije 15 godina Šime Sušić osvojio je titulu prvog hrvatskog MasterChefa i postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizije.

Danas, s velikim vremenskim odmakom, na to razdoblje gleda znatno drugačijim očima, a za naš portal otkrio je čime se bavi i što se od tada kod njega promijenilo.

"Danas na to gledam prvenstveno kao na jedno veliko životno iskustvo. Tada mi je sve bilo novo i intenzivno, a tek s vremenskim odmakom shvatiš koliko te takvo iskustvo oblikuje. Pobjeda mi je donijela puno lijepih stvari, ali i neke važne lekcije o popularnosti, medijima i očekivanjima ljudi. I dalje sam zahvalan što sam bio dio prve sezone jer je sve tada bilo nekako iskrenije i spontanije."

Šime Sušić Foto: Nova TV

Iako je trofej ostao najvažniji trenutak natjecanja, postoje uspomene koje su mu se jednako snažno urezale u sjećanje.

"Najviše pamtim zajedništvo i atmosferu iza kamera. Ljudi često vide samo natjecanje, ali iza svega toga provodili smo sate zajedno, pod pritiskom i emocijama. Pamtim i trenutke kada sam shvatio da mogu kuhati ozbiljnije nego što sam mislio, iako sam tada imao najmanje profesionalnog iskustva među finalistima."

Pobjeda mu je otvorila brojna vrata, ali je sa sobom donijela i očekivanja kojima nije želio podilaziti.

"Otvorila je puno vrata, pogotovo u gastronomiji i medijima. Ljudi su me počeli prepoznavati, dobivao sam razne ponude i projekte. Ali s druge strane, stvorio se i određeni pritisak jer su mnogi očekivali da odmah krenem u klasičnu kuharsku karijeru ili televizijske projekte. Ja sam ipak ostao vjeran sebi i nisam htio glumiti nešto što nisam."

Šime Sušić Foto: Nova TV

Iako su se putevi kandidata odavno razišli, neka prijateljstva i dalje postoje.

"S nekima sam ostao u kontaktu, iako nas je život odveo na različite strane. Takva iskustva ipak povežu ljude i uvijek postoji neko međusobno poštovanje."

Posebno se sjeća razdoblja nakon emitiranja emisije i suočavanja s naglom popularnošću.

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"Vjerojatno to koliko brzo ljudi počnu imati osjećaj da vas poznaju. Popularnost izgleda glamurozno izvana, ali zapravo dosta zadire u privatnost. Nakon svega sam još više počeo cijeniti anonimnost i miran život''.

Što se tiče novijih sezona MasterChefa, primjećuje kako se format značajno promijenio.

"Danas je produkcija puno veća, kandidati dolaze pripremljeniji, a i društvene mreže su potpuno promijenile percepciju takvih emisija. Naša sezona je bila prva i mislim da je imala jednu posebnu spontanost koju je teško ponoviti."

Ne smeta mu ni činjenica da ga mnogi i danas prvenstveno povezuju upravo s pobjedom iz 2011. godine.

"Ne smeta mi. To je dio mog života i lijepa uspomena. Naravno, čovjek se kroz 15 godina promijeni i razvija u puno drugih smjerova, ali normalno je da ljudi pamte nešto što je tada bilo toliko gledano."

Dok su mnogi očekivali nastavak televizijske ili profesionalne kuharske karijere, Šime je odabrao drugačiji put.

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"Nakon showa ostao sam vezan uz obrazovanje i radim kao profesor geografije i povijesti u Zagrebu. Kulinarstvo je i dalje veliki dio mog života, ali više kao strast i način izražavanja nego klasična karijera. Mislim da sam ostvario ono što mi je bilo važno — da mogu živjeti autentično i raditi stvari koje me vesele."

Objašnjava kako je upravo želja za slobodom bila razlog zbog kojeg se udaljio od medijske scene.

Danas uživa u sasvim drugačijem životnom ritmu.

"Najviše uživam u jednostavnim stvarima — s partnericom i djecom boravim u prirodi, na moru, uživam u ribolovu, uzgoju povrća, putovanjima, vožnji bicikla i kajaka. Oduvijek sam više bio avanturistički tip nego netko tko voli stajati na mjestu."

Prvi pobjedink MasterChefa danas radi kao profesor u srednjoj školi (Foto: Anamaria Batur) Foto: anamaria batur

Njegov pustolovni duh posebno se očitovao u jednom nesvakidašnjem projektu koji je privukao veliku pažnju javnosti.

"To je jedno od najintenzivnijih i najljepših iskustava u mom životu. S prijateljem Markom Kovačem prošao sam oko 1200 kilometara kajakom i obišli smo svih 47 naseljenih hrvatskih otoka u 47 dana. Cilj nije bio samo avantura, nego i promocija aktivnog života, hrvatskih otoka i autohtone gastronomije. Na svakom otoku pokušavali smo upoznati lokalne ljude i naučiti neki autentični recept. To putovanje me naučilo koliko čovjek zapravo može kad izađe iz zone komfora."

Kao profesor danas svakodnevno radi s mladima, a upravo njima želi prenijeti poruku koja se provlači kroz cijeli njegov životni put.

"Da budu znatiželjni i hrabri probati stvari koje možda djeluju teško ili neobično. Mislim da čovjek najviše raste kad se usudi izaći iz rutine. I da uspjeh nema puno smisla ako pritom izgubiš sebe."

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