Jeste li i vi pjevali "Love Song"? Njezina autorica prošla je nevjerojatan put

Sarah Bareilles je pjevačica koju je svjetski proslavio hit "Love Song", a kasnije je izgradila uspješnu karijeru kao kantautorica i autorica brodvejskih mjuzikala.

Krajem 2000-ih bilo je gotovo nemoguće uključiti radio, a da se ne čuje zarazni refren pjesme "Love Song". Hit američke kantautorice Sare Bareilles postao je globalna senzacija, osvojio vrhove ljestvica u više od 20 zemalja i pretvorio tada 27-godišnju glazbenicu u jednu od najvećih novih zvijezda pop scene.

Pjesma se našla na njezinu albumu "Little Voice" iz 2007. godine, a zanimljivo je da je nastala iz frustracije zbog pritisaka diskografske kuće da napiše komercijalniji hit. Upravo je ta iskrenost postala njezin zaštitni znak.

Sara Beth Bareilles rođena je 1979. godine u Eureki u Kaliforniji. Odrastala je u glazbenoj obitelji, pjevala u školskim predstavama i zborovima, a tijekom studija komunikologije na UCLA-u počela je ozbiljnije pisati vlastite pjesme i nastupati po lokalnim klubovima. Nakon što je 2004. samostalno objavila album "Careful Confessions", potpisala je ugovor s Epic Recordsom i krenula graditi profesionalnu karijeru.

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Sara Bareilles - 2 Foto: Profimedia

Sara Bareilles - 6 Foto: Profimedia

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Nakon uspjeha pjesme "Love Song", uslijedili su hitovi "Gravity", "King of Anything", "Uncharted", "Brave", "I Choose You" i "Armor". Njezini albumi "Little Voice", "Kaleidoscope Heart", "The Blessed Unrest" i "Amidst the Chaos" učvrstili su je kao jednu od najcjenjenijih američkih kantautorica svoje generacije. Posebno se istaknula pjesma "Brave" iz 2013., koja je postala svojevrsna himna samopouzdanja i prihvaćanja različitosti.

Ipak, Sara nije ostala samo u svijetu pop-glazbe. Jedan od najvećih zaokreta u karijeri dogodio se kada je napisala glazbu i stihove za broadwayski mjuzikl "Recept za život", nastao prema istoimenom filmu iz 2007. godine. Predstava je postala veliki hit, a pjesma "She Used to Be Mine" smatra se jednom od najemotivnijih skladbi koje je ikad napisala.

Kasnije je i sama preuzela glavnu ulogu Jenne na Broadwayu, čime je dokazala da se jednako dobro snalazi na kazališnim daskama kao i na koncertnim pozornicama. Za svoj rad u kazalištu zaradila je nominacije za nagrade Tony te dodatno učvrstila status svestrane umjetnice.

Osim "Recept za život", nastupala je u brojnim kazališnim i televizijskim projektima. Publika ju je mogla vidjeti kao Mariju Magdalenu u televizijskoj izvedbi "Jesus Christ Superstar Live in Concert", kao Bakerovu suprugu u obnovi mjuzikla "Into the Woods", a surađivala je i na mjuziklu "SpongeBob SquarePants".

Sara Bareilles - 8 Foto: Profimedia

Sara Bareilles - 9 Foto: Profimedia

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Kada je riječ o privatnom životu, Sara je godinama u vezi s glumcem Joeom Tippettom, kojeg je upoznala upravo tijekom rada na "Recept za život". Par se zaručio 2023., a vjenčali su se 2025. godine. Posljednjih mjeseci otvoreno govori o izazovima s kojima se suočava na putu prema roditeljstvu, uključujući višegodišnje pokušaje začeća i IVF postupke, što je podijelila i u novom dokumentarcu "Good Grief".

Sara Bareilles - 5 Foto: Profimedia

Danas, u 47. godini, Sara Bareilles i dalje stvara glazbu, piše za kazalište i nastupa pred publikom. U 2026. predstavila je dokumentarni film i najavila novi album "Good Grief", prvi studijski projekt nakon sedam godina pauze. Iako više nije svakodnevno prisutna na radijskim postajama kao u vrijeme "Love Songa", ostala je jedna od najcjenjenijih američkih kantautorica koja je uspješno spojila pop-glazbu, kazalište i osobne priče u karijeru koja traje više od dva desetljeća.

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