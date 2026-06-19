Zavirite u dom u kojem je odrasla Aleksandra Prijović, posebni detalji privukli su pažnju fanova!

Aleksandra Prijović prekinula je trogodišnju diskografsku pauzu albumom "Bol i alkohol", a posebnu pažnju privukla je pjesma "Vreme prolazi" čiji je emotivni spot snimila u rodnom Belom Manastiru

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović preknula je trogodišnju diskografsku stanku objavivši dugo iščekivani album "Bol i alkohol".

Svaka od devet pjesama, koje su se našle na njezinom najnovijem izdanju, dobila je i video spot, no jedan je posebno privukao pažnju javnosti, izazvavši lavinu emocija i komentara.

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Aleksandra Prijović - 4 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović - 6 Foto: M.M./ATA images/Pixsell

Aleksandra Prijović Foto: Aleksandra Prijović/Instagram

Umjesto na luksuznim lokacijama, Prija je spot za pjesmu "Vreme prolazi" snimila u rodnom Belom Manastiru, točnije u kući gdje živi njezina majka Borka te domu njezinih bake i djeda.

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Tako je prvi puta u svojoj karijeri pjevačica pokazala kako izgleda unutrašnjost doma u kojem je odrasla te pokazala kako se ne razlikuje previše od tipičnih slavonskih kuća - poslije velikog dvorišta u kojem se nalazi stol za boravak tijekom sunčanih dana, nalazi se kuća koja obiluje obiteljskim memorabilijama, među kojima su i fotografije iz Aleksandrinog djetinjstva, kao i novije sa suprugom Filipom i djecom.

Aleksandra Prijović - 7 Foto: YouTube Screenshot

Aleksandra Prijović - 5 Foto: YouTube Screenshot

Spot obiluje toplim, nostalgičnim i obiteljskim trenucima, a fanovi imaju priliku vidjeti njezinu svakodnevicu iz mlađih dana kroz kadrove u kuhinji s njezinom majkom gdje se u opuštenom izdanju pripremaju domaći obroci.

Aleksandra Prijović - 8 Foto: YouTube Screenshot

Aleksandra Prijović - 3 Foto: YouTube Screenshot

Aleksandra Prijović - 2 Foto: YouTube Screenshot

Iako danas puni arene diljem regije, Prija je pokazala kako ne zaboravlja grad odakle je krenula, a fanovi su se složili - nisu vidjeli ljepši spot.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: YouTube Screenshot

Kako je privukla poglede na jednom rođendanu, pogledajte OVDJE.

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