Naš zgodni tenisač novom objavom zaintrigirao pratitelje: ''Ženica moja...''

Borna Ćorić na Instagramu je podijelio rijetku zajedničku fotografiju s djevojkom Anamarijom Raič, zaintrigiravši fanove s opisom.

Hrvatski tenisač Borna Ćorić zaintrigirao je svoje pratitelje rijetkom objavom iz privatnog života.

Na Instastoryju podijelio je zajedničku fotografiju s djevojkom Anamarijom Raič te joj uputio emotivnu rođendansku čestitku povodom rođendana.

Borna Ćorić i Anamaria Raič Foto: Instagram Screenshot

Na fotografiji, snimljenoj tijekom svečanog izlaska, Borna i Anamarija poziraju prisno zagrljeni, a tenisač je uz objavu napisao: "Sretan rođendan ženice moja" te dodao emotikon srca.

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Borna Ćorić i Anamaria Raič - 2 Foto: Instagram

Borna Ćorić i Anamaria Raič - 1 Foto: Instagram

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Budući da rijetko dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, objava je brzo privukla pažnju njihovih pratitelja, pogotovo zbog toga što ju je proglasio ženom.

Iako svoju vezu uglavnom drže podalje od medijske pozornosti, Borna i Anamarija već neko vrijeme uživaju u skladnoj romansi. Par se tek povremeno pojavljuje zajedno u javnosti, a zajedničke fotografije na društvenim mrežama prava su rijetkost, zbog čega svaka njihova objava izaziva dodatno zanimanje javnosti.

Anamaria Raič i Borna Ćorić Foto: Instagram

In Magazin - Borna Čorić Foto: In Magazin

Anamarija, koja je aktivna na društvenim mrežama i često dijeli modne i lifestyle sadržaje, te Borna, jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača svoje generacije, očito uživaju u zajedničkim trenucima daleko od reflektora.

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