Naš zgodni tenisač novom objavom zaintrigirao pratitelje: ''Ženica moja...''

Borna Ćorić na Instagramu je podijelio rijetku zajedničku fotografiju s djevojkom Anamarijom Raič, zaintrigiravši fanove s opisom.
Hrvatski tenisač Borna Ćorić zaintrigirao je svoje pratitelje rijetkom objavom iz privatnog života.3 vijesti o kojima se priča Naša glumica Nakon udaje za HDZ-ovca posvetila se obitelji, a sjećate li se u kojoj se seriji Nove TV proslavila? njihova ljubavna priča Kapetan Švicarske ljubi ljepoticu s Kosova: Izdržali su sve izazove, a danas imaju troje djece brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Na Instastoryju podijelio je zajedničku fotografiju s djevojkom Anamarijom Raič te joj uputio emotivnu rođendansku čestitku povodom rođendana.
Borna Ćorić i Anamaria Raič Foto: Instagram Screenshot
Na fotografiji, snimljenoj tijekom svečanog izlaska, Borna i Anamarija poziraju prisno zagrljeni, a tenisač je uz objavu napisao: "Sretan rođendan ženice moja" te dodao emotikon srca.
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Borna Ćorić i Anamaria Raič - 2 Foto: Instagram
Borna Ćorić i Anamaria Raič - 1 Foto: Instagram
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Budući da rijetko dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, objava je brzo privukla pažnju njihovih pratitelja, pogotovo zbog toga što ju je proglasio ženom.
Iako svoju vezu uglavnom drže podalje od medijske pozornosti, Borna i Anamarija već neko vrijeme uživaju u skladnoj romansi. Par se tek povremeno pojavljuje zajedno u javnosti, a zajedničke fotografije na društvenim mrežama prava su rijetkost, zbog čega svaka njihova objava izaziva dodatno zanimanje javnosti.
Anamaria Raič i Borna Ćorić Foto: Instagram
In Magazin - Borna Čorić Foto: In Magazin
Anamarija, koja je aktivna na društvenim mrežama i često dijeli modne i lifestyle sadržaje, te Borna, jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača svoje generacije, očito uživaju u zajedničkim trenucima daleko od reflektora.
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