Obline u pripijenom kombinezonu: Bujna crnka s utakmice Zmajeva nastupala je i u Bijeloj kući

Društvene mreže preplavile su fotografije atraktivne Jeane Marie, američke pjevačice i influencerice koja je svojim odvažnim modnim izdanjem privukla veliku pozornost na tribinama.

Nakon utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švicarske, na društvenim mrežama nije se pričalo samo o nogometu. Veliku pozornost privukla je atraktivna crnka u pripijenom crvenom kombinezonu koja je s tribina privlačila poglede fotografa i navijača.

Riječ je o Jeane Marie, 35-godišnjoj američkoj pjevačici, glumici i influencerici koju na TikToku prati više od tri milijuna ljudi.

Jeane Marie - 9 Foto: Instagram

Jeane Marie - 8 Foto: Instagram

Jeane Marie na utakmicu je stigla u uskom crvenom kombinezonu uz bijeli bolero i modne dodatke, a njezine objave u kratkom su roku prikupile tisuće reakcija i komentara. Mnogi su je proglasili jednom od najzapaženijih navijačica na stadionu.

Jeane Marie - 6 Foto: Instagram

Jeane Marie - 5 Foto: Instagram

No, iza viralnih fotografija krije se zanimljiva životna priča. Osim što se bavi glazbom, Jeane Marie ostvarila je i glumačku karijeru te se tijekom godina pojavila u nekoliko televizijskih projekata.

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Često ističe svoje libanonsko-brazilsko podrijetlo, a uz engleski tečno govori i arapski, španjolski te portugalski jezik. Diplomirala je međunarodne odnose na Floridi, a njezin profesionalni put započeo je vrlo rano.

Jeane Marie - 7 Foto: Instagram

Jeane Marie - 12 Foto: Instagram

Naime, već s 11 godina nastupila je u Bijeloj kući, dok je sa samo 14 godina napisala vlastitu knjigu. Nakon završetka srednje škole obrazovanje i karijeru nastavila je graditi u Abu Dhabiju i Bejrutu, gdje je dodatno razvijala svoje umjetničke i poslovne interese. Njen nastup pogledajte OVDJE.

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Iako je susret Bosne i Hercegovine i Švicarske ponudio mnogo nogometnih tema, čini se da je upravo Jeane Marie postala jedna od najkomentiranijih osoba večeri na društvenim mrežama. Fotografije s tribina i dalje se dijele velikom brzinom, a interes za atraktivnu influencericu ne jenjava.

Jeane Marie - 4 Foto: Instagram

Jeane Marie - 3 Foto: Instagram

Jeane Marie - 1 Foto: Instagram

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