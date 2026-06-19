Pronađen mrtav producent koji stoji iza nekih od najvećih hitova koje znate

Tay Keith, Grammyjem nominirani producent koji je surađivao s Beyonce, Drakeom, Travisom Scottom i brojnim drugim glazbenim zvijezdama, preminuo je u 30. godini života.

Glazbeni svijet potresla je vijest o smrti poznatog hip hop producenta Taya Keitha, koji je pronađen mrtav u svom stanu u Nashvilleu. Imao je 29 godina.

Producent, čije je pravo ime Brytavious Chambers, bio je jedno od najutjecajnijih imena suvremene rap i hip hop scene te je tijekom karijere surađivao s najvećim svjetskim glazbenim zvijezdama, uključujući Beyonce, Travisa Scotta, Drakea, Futurea, Eminema, Cardi B, Megan Thee Stallion, J. Colea i 21 Savagea.

Tay Keith - 4 Foto: Afp

Prema priopćenju policijske uprave Metro Nashvillea, okolnosti njegove smrti za sada ne upućuju na kazneno djelo.

"Ne sumnja se na kazneno djelo u vezi sa smrću 29-godišnjeg Brytaviousa Chambersa, poznatog i kao glazbenog producenta nominiranog za Grammyja Taya Keitha", navodi se u službenoj izjavi, prenosi The Independent.

Keith je svjetsku slavu stekao kao producent nekih od najvećih rap hitova posljednjeg desetljeća. Posebno se ističu Travis Scottov "Sicko Mode" i Drakeov "Nonstop", pjesme koje su obilježile glazbenu scenu i donijele mu nominacije za prestižnu nagradu Grammy.

Tay Keith - 6 Foto: Afp

Za pjesmu "Sicko Mode" bio je nominiran u kategoriji najbolje rap pjesme, dok je 2024. godine ponovno zaradio nominaciju zahvaljujući producentskom radu na hitu "Rich Flex" koji izvode Drake i 21 Savage.

Tay Keith ostavio je snažan trag u glazbenoj industriji kroz brojne uspješne projekte. Među njegovim recentnijim radovima nalaze se album "Megan" reperice Megan Thee Stallion iz 2024. godine, singl "Just Us" Jacka Harlowa i Doje Cat te pjesma "4×4" Travisa Scotta.

Tay Keith - 1 Foto: Afp

Njegov producentski potpis nalazi se i na pjesmama poput Beyonceine "Before I Let Go", BlocBoy JB-jeve "Look Alive" te viralnog hita "Pound Town" reperice Sexyy Red.

Tay Keith - 3 Foto: Instagram

Tay Keith - 5 Foto: Instagram

Osim uspješne producentske karijere, Keith je zajedno sa svojim menadžerom Cambrianom Strongom osnovao izdavačku kuću Drumatized Music Group sa sjedištem u Memphisu. Njihov rad prepoznali su i ugledni mediji pa su se 2024. godine našli na Forbesovoj listi "30 Under 30 Music", dok je Billboard Taya Keitha proglasio jednim od najutjecajnijih producenata 21. stoljeća.

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