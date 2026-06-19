Jakov Jozinović uoči koncerta života pokazao svoju posebnu pripremu!

Jakov Jozinović pokazao je kako se priprema za koncert u Areni Zagreb.

Jakov Jozinović odbrojava posljednje trenutke do svog prvog samostalnog i rasprodanog koncerta u Areni Zagreb, a čini se da se za veliki glazbeni spektakl priprema i na duhovan način.

Popularni pjevač na Instastoryju je podijelio fotografiju otvorene knjige s religijskim sadržajem, odnosno biblijskim promišljanjem temeljenim na psalmima i odlomcima iz Svetog pisma. Uz kadar nije dodavao dodatne komentare, no mnogi su njegovu objavu protumačili kao trenutak mira i sabranosti uoči jednog od najvažnijih nastupa u njegovoj karijeri.

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Jakov Jozinović Foto: Instagram Screenshot

Na fotografiji se može vidjeti tekst koji govori o povjerenju, prisutnosti Boga i oslobađanju od straha, što dodatno sugerira da Jozinović unatoč intenzivnom razdoblju i dalje pronalazi vrijeme za molitvu, razmišljanje i duhovnu obnovu.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Jakov Jozinović - 3 Foto: Pixsell

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Pred pjevačem je veliki izazov – prvi nastup u Areni Zagreb, koji je rasprodan mjesecima unaprijed i od kojeg njegova publika ima velika očekivanja. Upravo zato ne čudi što, uz brojne probe i organizacijske pripreme, nastoji pronaći i unutarnji mir prije izlaska pred tisuće obožavatelja.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Pixsell

Jakov Jozinović - 4 Foto: Pixsell

Objavom na društvenim mrežama Jakov je još jednom pokazao koliko mu je važna duhovna dimenzija života, a čitanje Biblije očito je jedan od načina na koji se priprema za večer koja će obilježiti njegovu dosadašnju karijeru.

Uoči koncerta objavio je i svoj prvi album, o čemu više čitajte OVDJE.

Nedavno je bio i u Amsterdamu gdje je prisustvovao koncertu Harryja Stylesa, o čemu više čitajte OVDJE.

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