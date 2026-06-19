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Jakov Jozinović uoči koncerta života pokazao svoju posebnu pripremu!

Piše E. G., Danas @ 16:54 Celebrity komentari
Jakov Jozinović - 1 Jakov Jozinović - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Jakov Jozinović pokazao je kako se priprema za koncert u Areni Zagreb.

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