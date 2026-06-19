Omiljena slatkica u 44. godini čeka treće dijete, sretnu vijest potvrdila je videom

Anne Hathaway objavila je da očekuje svoje treće dijete, a sretnu je vijest s obožavateljima podijelila emotivnim videom na Instagramu u kojem je prvi put pokazala trudnički trbuščić.

Holivudska glumica Anne Hathaway objavila je da očekuje svoje treće dijete.

Vijest je podijelila s obožavateljima putem Instagrama, gdje je u kratkom videu prvi put pokazala trudnički trbuščić.

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U objavi se 43-godišnja oskarovka pojavljuje odjevena u bijeli laneni komplet, a potom otkriva trudnički trbuh i širokim osmijehom potvrđuje sretnu novost. Uz video je odabrala pjesmu "Baby, I'm Yours" Barbare Lewis, a isti je naziv iskoristila i kao opis objave.

Anne Hathaway - 2 Foto: Instagram Screenshot

Anne Hathaway - 1 Foto: Instagram Screenshot

Anne Hathaway - 3 Foto: Instagram Screenshot

Anne sa suprugom Adamom Shulmanom, s kojim je u braku od 2012. godine, već ima dvojicu sinova – Jonathana i Jacka. Par se upoznao još 2008. godine, a glumica je tijekom godina nekoliko puta govorila o želji da proširi obitelj.

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Šuškanja oko mogućeg proširenja obitelji traju već neko vrijeme, a pojačala su se kada je jedan američki tabloid objavio njezine fotografije s plaže gdje je ručnikom pokušavala sakriti poveći trbuh.

Anne Hathaway - 5 Foto: Profimedia

Anne Hathaway - 1 Foto: Profimedia

Njezina objava brzo je prikupila tisuće reakcija, a među prvima su joj čestitale brojne slavne osobe i prijatelji iz svijeta zabave, koji nisu skrivali oduševljenje sretnim vijestima.

Hathaway je ranije otvoreno govorila o izazovima majčinstva te isticala kako je roditeljstvo puno složenije nego što se često prikazuje u javnosti. Također je priznala da ju je upravo majčinstvo promijenilo i pomoglo joj da pronađe novu životnu perspektivu.

Anne Hathaway - 6 Foto: Afp

Anne Hathaway - 4 Foto: Profimedia

Iako je jedna od najpoznatijih glumica današnjice, Anne svoj privatni život nastoji držati podalje od reflektora. U više je navrata naglasila kako želi zaštititi privatnost svoje djece i omogućiti im da odrastaju što dalje od medijske pažnje.

Glumica iza sebe ima vrlo uspješno razdoblje obilježeno novim filmskim projektima, a uskoro će se pojaviti i u filmu "The Odyssey" uz zvjezdanu glumačku postavu. Ipak, čini se da joj je najveći razlog za slavlje upravo prinova koja uskoro stiže u obitelj.

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