Lena Medar o privilegijima koje donosi posao glumice: ''To mi je bilo baš slatko!''

Mjesecima smo je gledali kao Lorenu u seriji U dobru i zlu, a sada priprema nešto novo. Lena Medar nedavno je imala premijeru predstave za djecu. Kako joj je gluma postala životni poziv, zašto je promijenila boju kose te je li se navikla na promjenu, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Mlada glumica Lena Medar posljednjih je mjeseci jedno od najprepoznatljivijih novih lica domaće televizije. Publika ju je zavoljela kao Lorenu u seriji U dobru i zlu, a sada je čeka i nova kazališna avantura – predstava za djecu Velika struja maloga Tesle.

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''To je predstava za djecu. Dakle, glavni lik je Nikola Tesla i zapravo pričamo jedan dio njegova života, kako je dolazio do izuma. Portretiramo njega, a uz Teslu tu je i Edison koji je tijekom života bio neki njegov, pa u Edisonovim očima vjerojatno rival. U Teslinim očima on nije bio njegov rival jer je zapravo Tesla navijao za znanost.''

Pripremajući se za predstavu, Lena je otkrila i niz zanimljivosti o slavnom izumitelju koje ranije nije znala.

''Znala sam neke općenite stvari koje znaju svi ljudi o Tesli, ali puno sam toga i naučila. On je bio opsjednut brojevima 3, 6 i 9 – to su bili njemu neki čarobni brojevi za koje je vjerovao da su brojevi svemira koji će njemu nešto posložiti. Najbolji prijatelji bili su mu golubovi, volio ih je čak više nego ljude. Imao je jednu čudnu naviku, to sam pročitala, nadam se da je istina jer je genijalno. Vjerovao je da prije spavanja treba stiskati jednu pa drugu nogu. Vjerovao je da je stisnuti svako stopalo 100 puta nekakva vježba za mozak.''

Iako joj je gluma danas životni poziv, priznaje da nije oduvijek imala jasnu ideju da će završiti pred kamerama.

''Voljela sam plesati, pjevati, išla sam na gimnastiku, ritmičku gimnastiku, sve moguće sportove. Tako da sam ja uvijek bila zabavljačica u obitelji. Kad ja plešem, svi moramo učiti koreografiju, svi moramo plesati, svi zajedno sudjelujemo u svemu. Mene je to užasno zabavljalo i voljela sam biti u centru pažnje.''

Lena inače dolazi iz sportske obitelji. Njezin je djed bio nogometaš NK Zagreba, a mama je kineziologinja.

''Ne, mislim, ja sam cijeli život u sportu i mama nas je sve gurnula u taj sport. Imam još dvije sestre, tako da sve tri volimo sport i dalje se njime bavimo, ali nikad mi nije bilo kao: 'Sad ću se ja baviti sportom.' Ja sam uvijek bila malo više umjetnost, a srednja sestra je na kineziologiji. Ona je skroz preuzela od mame.''

Iz mjeseca u mjesec pratili smo je kao Lorenu u seriji U dobru i zlu. A taj projekt pamti samo po lijepim uspomenama.

''Stvarno nisam mislila da će mi se tako nešto dogoditi, pogotovo tako rano u ovom poslu. To je neka ogromna prilika koju stvarno ne dobije puno ljudi i užasno je dragocjeno da možeš tako mlad učiti i raditi s genijalnim i iskusnim glumcima. Učim sama na sebi, mogu gotovo u realnom vremenu gledati sebe na ekranu i vidjeti: 'Aha, ovo je super, ovo funkcionira, a ovo je baš bilo loše.'''

Veliku popularnost donijela joj je upravo televizijska uloga, a gledatelji su njezin lik prihvatili kao člana obitelji.

''Dok je trajala serija, zaustavljali su me i to mi je bilo užasno slatko. Kako je Lorena bila dobar i drag lik, svi su je voljeli. To mi je bilo super jer sam kupovala cvijeće kod jedne gospođe, a ona me uvijek pitala kako je Srećko, kako mi je sin, kako je doma. Uvijek mi ubaci još neki cvjetić, tako da je to uvijek bilo jako slatko. Ljudi su voljeli to i bilo mi je baš jako lijepo. A sad, kako sam se pofarbala, više nemam nikakve privilegije – nitko me ne prepoznaje.''

Kad ne radi, vrijeme provodi prilično mirno.

''Uživam biti doma. Znam otići na Sljeme, znam otići trenirati, ali sada sam najviše doma, opuštam se i to mi jako odgovara. Što sam starija, više mi paše ta neka vrsta samoće nego prije. Prije je bilo ono: samo da su ljudi, samo da su neka događanja, da vidim nešto, da je neka akcija. A sada mi je više mir i tišina.''

I dok joj nova boja kose još uvijek djeluje pomalo strano, Lena kaže kako joj je svaki novi projekt prilika da pomakne vlastite granice – bilo pred kamerama, bilo na kazališnoj pozornici.

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