Maja Šuput imala nezgodu s autom: ''Ni manje ni više nego u kapelicu...''

Kako to izgleda kad se Maja Šuput pred kamerama zbuni i zarumeni dok govori o frajerima? Nakon osam godina sa statusom „zauzeta”, u ljeto ulazi kao solo igračica. Poručila je da trenutačno ne traži vezu, no zna kakav je muškarac može zainteresirati. Zašto se ipak pribojava statusa singl žene, kakva je kao majka kada nema kamera i sve o novoj, pomalo provokativnoj pjesmi ''Nedovoljno lijep'', Maja je u intervjuu bez filtera ispričala našem Davoru Gariću.

''Pjesma je jako pamtljiva i slušljiva. I stvarno sam rekla: evo, u ovoj kombinaciji, u ovom ženskom duetu s ovakvim ritmom, vajbom i porukama koje danas više-manje žene i vole poslati muškarcima, pogotovo u klubu u dva ujutro, to ima smisla.''

Maja i Natalie odmah su kliknule.

''Pa da, mi smo skoro iste visine. Dobro, ona kaže da je 3 cm viša, ali to je baš morala naglasiti. Plave smo, imamo sinove od pet godina, rastavljene smo... Dosta nekih sličnih poveznica! Sad, kalendarski, tu je neka razlika, ali ti znaš da ja ne brijem na te kalendarske razlike, tako da smo jako brzo kliknule, a uopće se ne poznajemo.''

''Vidi ove grudi, vidi što se nudi'', stih je iz pjesme.

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Maja Šuput - 2 Foto: In Magazin

''Da, ne znam što bih rekla. Pjesma sigurno nije pisana da bi sada učenici učili nekakvu literaturu i nekakvu poeziju. To je naprosto pisano u komercijalne svrhe. Neno Ninčević je, pazi, koji uopće nikad nešto tako ne bi napisao...''

To je Neno Ninčević napisao?

''Da, znači u paralelnom svemiru. Ja sam ga pitala: ''Jesi li ti sigurno ovo pisao?!''

Maja Šuput - 5 Foto: In Magazin

Najslađi trenutak iz tih making of videa je kad su se Maja i Bloom čuli videopozivom.

''Ja sam jedna od onih mama koje zovu svaka dva sata, ali ovo je bilo snimljeno. To kako on meni iskreno kaže... Ja pitam: ''Kakva sam ti?'' On kaže: ''Predivna.'' Ali to je on, to je fakat on. On ti se tako razgovara. Čim ja nešto obučem, on kaže: ''Wow'' ili kaže: ''Nije mi dobra ova kosa'' ili kaže: ''Promijeni nokte.'' Ono, teška esteta, ali uglavnom, naravno, ajde recimo da je 90 % toga kompliment.''

''A kad je on u pitanju i njegov styling, tu je, ljudi, muka Isusova. Nema šanse, ako je večer – mora biti košulja! Za vrtić zna da, ajde, sad tu možemo ovo-ono, ali navečer mora biti mokasinka. I ako idemo u parkić... Ja pitam: ''Jesi li ti normalan?'' Pa kao, znaš, kad uđe, za prvi dojam. A ja kužim da je on to sve čuo od nas jer mi se tako razgovaramo!''

Maja Šuput - 4 Foto: In Magazin

Kakav frajer za Maju mora biti dovoljno lijep?

''Pa da je dovoljno lijep, morao bi biti komplet. I fizike, i kemije, i onih karakternih osobina koje mi žene sve obožavamo. Ali da, ja volim da, kako bih rekla, i estetski tu sve štima. Volim lijepog čovjeka pogledati.''

Ali jednom je prilikom rekla da voli kad ima trbuščić!

''To je bilo davno. Tad nisam imala te kriterije. Kao klinki su mi se, da, kad sam bila mlađa, sviđali stariji, šarmantni, obrazovani likovi od kojih možeš nešto čuti, naučiti i tako dalje. Ja sam bila klinka i tad mi je fizika bila nešto iznimno površno. A sad su ti stari puno stariji, sad to više nema smisla. A meni su ljudi mojih godišta zanimljivi za razgovor, ali, kako bih rekla, nemaju energiju koju ja imam. Tako da su se i moji kriteriji promijenili. Dakle, ne tražim nikoga i ne želim nikoga, da se odmah razumijemo, ali ako me pitaš za kombinaciju, mislim da bi bilo okej da mi svemir ponudi kombinaciju i fizike i kemije, jer mislim da sam to dovoljno zaslužila.''

Maja Šuput - 3 Foto: In Magazin

''Dugo nisam bila singl, tako da evo, ja sam baš u fazi da se trenutačno i radujem i malo se pribojavam jer zadnji put kad sam bila singl, toliko mi je bilo zabavno da sam ostala pet godina sama. Pet! Jer sam shvatila da je to mega maturalac u kojem ja vodim kolo. A nakon toga, evo, zadnjih osam godina bila sam u vezama. Osam! Što je ozbiljan jedan život, jel'? I sad sam iz tog jednog partnerskog odnosa, koji je trajao zadnjih osam godina, ušla u fazu u kojoj sam singl pa nemam pojma ono kao...''

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''Puno pjevam, ali sam si ostavila i dva mala godišnja. Tako da za tri dana idem sa svojom najboljom prijateljicom na Ibizu. Čisto da mogu vidjeti pije li Hot Girl Summer vodu. A to mi u Hrvatskoj ne može poći za rukom jer me ljudi gledaju. A tamo me može gledati samo netko tko želi, a ne netko tko misli da mora jer sam poznata.''

Maja Šuput i Natalie Balmix - 10 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 5 Foto: Luka Čop

Kad je u pitanju Bloom, budi se Maja koju mnogi ne znaju.

''Puno ljudi ne zna da sam ja strašno emotivna i senzibilna i užasno sam mazna i jako sam taktilan tip. Jer ja ovako izvana djelujem, dođem u ovoj tigrici pa tu nešto, malo sam glasna i tako dalje, a doma sam potpuno, potpuno drugačija. I nemam ja potrebu to dijeliti s javnošću jer mora postojati neki dio koji je moj. I takva sam ja sa svojim djetetom. Znači, mi smo ono ''Volim te'' 500 puta na dan, zagrljaji i poljupci, i on je takav. Tako da meni paše ta njegova energija gdje on mene, fakat, ako me nije vidio cijeli dan, baš dođe i kaže: ''Baš si mi falila.'' I to izgleda kao da mu je netko šapnuo: ''Hej, ajde odi reci mami da ti je baš falila'', ali ne, on to stvarno kaže sam od sebe. I skužila sam da sam ja njemu tu svoju emociju baš prenijela, gdje je okej reći nekome naglas svoje emocije. I meni se zapravo sviđa da odrasli ljudi nemaju problem, bilo prijateljski, bilo partnerski, jedan drugome reći: ''Kak ja tebe volim!'' Ja mislim da je to fakat okej, da to ne znači nužno da bih ja spavala s tobom ili nešto tako, nego naprosto izražavanje neke emocije prema osobi koja ti je draga.''

Malo tko zna i da je Maja ljubiteljica glasovnih poruka.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 7 Foto: Luka Čop

''Pa kad vozim non-stop. Evo, sad me opet policija zaustavila. Svaki dan.''

Je li platila nije otkrila, ali je zato otkrila da je nedavno imala nezgodu.

''Mogu ti samo reći da ni ne vozim svoj auto jer smo moj krstili na snimanju spota. Bože sačuvaj. Krstili smo ga ni manje ni više nego u kapelici. Majke mi mile. Evo ga na servisu. Ali smo mi to u timu obrazložili sebi tako da smo zapravo dobili blagoslov za pjesmu'', zaključuje Maja.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 4 Foto: Luka Čop

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