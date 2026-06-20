Produženi vikend i visoke temperature bili su dovoljan razlog za izlazak poznatih Hrvata na špicu

Produženi, sunčani vikend izmamio je brojne poznate Hrvate na zagrebačku špicu.
Sunčano i vruće vrijeme tijekom produženog vikenda pretvorilo je zagrebačku špicu u omiljeno mjesto za druženje, šetnju i bijeg od svakodnevnih obveza.3 vijesti o kojima se priča publika je eruptirala Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića! "sebi sam jasno obećao..." Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Brojni građani iskoristili su slobodne dane za boravak na otvorenom, a među njima su se našla i mnoga poznata hrvatska lica.
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Franka Batelić Ćorluka - 5 Foto: Josip Moler/Cropix
Posebnu pažnju privukla je pjevačica Franka Batelić Ćorluka koja je subotnje prijepodne provela sa svojom djecom, sinom Viktorom i kćeri Gretom. Opuštena i nasmijana, uživala je u obiteljskoj šetnji centrom grada, dok su mališani razigrano istraživali gradsku vrevu.
Na špici je snimljen i glumac Marko Petrić koji je vrijeme posvetio svojoj kćeri Lily. Glumac je viđen kako u opuštenom izdanju uživa u zajedničkim trenucima s mezimicom, potvrđujući da mu je obitelj i dalje na prvom mjestu.
Marko Petrić Foto: Josip Moler/Cropix
Među poznatim licima koja su se pojavila u centru Zagreba bio je i proslavljeni nogometaš i izbornik Robert Prosinečki sa psom. Njegovo pojavljivanje privuklo je poglede prolaznika, baš kao i dolazak Gorana Mileusnića, koji je također iskoristio ugodno vrijeme za šetnju gradom.
Robert Prosinečki Foto: Josip Moler/Cropix
Robert Prosinečki Foto: Josip Moler/Cropix
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Fotografi su zabilježili i Polinu Guševu, Irenu Šekez Sestrić, Ivanu Portolan Pajić, Tonija Džalu te Moranu Paliković Gruden, koji su se pridružili brojnim Zagrepčanima u uživanju na jednoj od najpoznatijih gradskih lokacija.
Toni Džajo Foto: Josip Moler/Cropix
Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler/Cropix
Ivana Portolan Pajić Foto: Josip Moler/Cropix
Ljetne temperature, produženi vikend i opuštena atmosfera pokazali su se kao savršena kombinacija za izlazak na špicu, koja je i ove subote bila mjesto susreta poznatih i manje poznatih lica. Dok su jedni ispijali kavu na terasama, drugi su uživali u obiteljskim trenucima i laganoj šetnji gradom, potvrđujući da zagrebačka špica ni tijekom ljetnih mjeseci ne gubi svoj status omiljenog gradskog okupljališta.
Tko je sve bio protekli tjedan, pogledajte OVDJE.
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