Produženi vikend i visoke temperature bili su dovoljan razlog za izlazak poznatih Hrvata na špicu

Produženi, sunčani vikend izmamio je brojne poznate Hrvate na zagrebačku špicu.

Sunčano i vruće vrijeme tijekom produženog vikenda pretvorilo je zagrebačku špicu u omiljeno mjesto za druženje, šetnju i bijeg od svakodnevnih obveza.

Brojni građani iskoristili su slobodne dane za boravak na otvorenom, a među njima su se našla i mnoga poznata hrvatska lica.

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Franka Batelić Ćorluka - 5 Foto: Josip Moler/Cropix

Posebnu pažnju privukla je pjevačica Franka Batelić Ćorluka koja je subotnje prijepodne provela sa svojom djecom, sinom Viktorom i kćeri Gretom. Opuštena i nasmijana, uživala je u obiteljskoj šetnji centrom grada, dok su mališani razigrano istraživali gradsku vrevu.

Na špici je snimljen i glumac Marko Petrić koji je vrijeme posvetio svojoj kćeri Lily. Glumac je viđen kako u opuštenom izdanju uživa u zajedničkim trenucima s mezimicom, potvrđujući da mu je obitelj i dalje na prvom mjestu.

Marko Petrić Foto: Josip Moler/Cropix

Među poznatim licima koja su se pojavila u centru Zagreba bio je i proslavljeni nogometaš i izbornik Robert Prosinečki sa psom. Njegovo pojavljivanje privuklo je poglede prolaznika, baš kao i dolazak Gorana Mileusnića, koji je također iskoristio ugodno vrijeme za šetnju gradom.

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler/Cropix

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler/Cropix

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Fotografi su zabilježili i Polinu Guševu, Irenu Šekez Sestrić, Ivanu Portolan Pajić, Tonija Džalu te Moranu Paliković Gruden, koji su se pridružili brojnim Zagrepčanima u uživanju na jednoj od najpoznatijih gradskih lokacija.

Toni Džajo Foto: Josip Moler/Cropix

Morana Paliković Gruden Foto: Josip Moler/Cropix

Ivana Portolan Pajić Foto: Josip Moler/Cropix

Ljetne temperature, produženi vikend i opuštena atmosfera pokazali su se kao savršena kombinacija za izlazak na špicu, koja je i ove subote bila mjesto susreta poznatih i manje poznatih lica. Dok su jedni ispijali kavu na terasama, drugi su uživali u obiteljskim trenucima i laganoj šetnji gradom, potvrđujući da zagrebačka špica ni tijekom ljetnih mjeseci ne gubi svoj status omiljenog gradskog okupljališta.

Tko je sve bio protekli tjedan, pogledajte OVDJE.

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