Jedan tanga badić bio je dovoljan da Ronaldova Georgina ponovno postane tema dana!

Georgina Rodriguez zablistala je na naslovnici španjolskog Harper's Bazaara u kupaćim kostimima koji su joj istaknuli figuru.
Georgina Rodriguez ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta kao zvijezda srpanjsko-kolovoškog izdanja španjolskog Harper's Bazaara.3 vijesti o kojima se priča publika je eruptirala Nitko nije očekivao ovo iznenađenje: Aleksandra Prijović pojavila se na pozornici uz Jakova Jozinovića! "sebi sam jasno obećao..." Je li Meri došla u Arenu? Jakov Jozinović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV zaintrigirao odgovorom brčkanje u moru Seksi video s jahte: Zbog bujnih oblina i tanga-bikinija dviju Hrvatica proradila mašta pratiteljima
Zaručnica Cristiana Ronalda pozirala je u atraktivnim kupaćim kostimima na luksuznoj jahti, pokazujući besprijekornu figuru kao novo zaštitno lice brenda Calzedonia za španjolsko tržište.
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Popularna manekenka i influencerica u razgovoru za časopis istaknula je kako se njezin stil savršeno podudara s filozofijom brenda.
"Za mene je more sloboda, energija i ženstvenost", poručila je Georgina, koja posljednjih godina živi u Saudijskoj Arabiji zajedno s Ronaldom i njihovom obitelji.
Georgina Rodriguez - 3 Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez - 4 Foto: Profimedia
Ove fotografije snimljene su početkom lipnja, kada su fotografi uslikali Rodriguez na jahti u nizu kupaćih kostima.
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Dok Georgina osvaja modne naslovnice, njezin zaručnik Cristiano Ronaldo ponovno je u središtu pozornosti zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Portugalska reprezentacija otvorila je natjecanje remijem protiv Demokratske Republike Kongo, a iskusni napadač našao se na meti kritika nakon skromnog nastupa.
Georgina Rodriguez - 5 Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Splash News / DJ Sergio Garrido / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Njihova ljubavna priča započela je 2016. godine u Madridu, gdje je Georgina radila kao prodajna savjetnica u trgovini Gucci, a lani su se zaručili poslije devet godina veze. Od tada su postali jedan od najpoznatijih svjetskih parova, a danas zajedno odgajaju petero djece i redovito privlače pažnju milijuna pratitelja na društvenim mrežama.
I dok Ronaldo pokušava postići novi uspjeh s reprezentacijom Portugala, Georgina uspješno gradi vlastiti modni i poslovni put, potvrđujući status jedne od najutjecajnijih žena u svijetu sporta i showbusinessa.
Kako izgleda njezin prsten, pogledajte OVDJE.
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