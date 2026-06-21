Tko je zgodni Vatreni o kojem svi pričaju? Sa 19 godina već ruši rekorde

Luka Vušković posljednjih je dana jedno od najspominjanijih imena među hrvatskim navijačima. Mladi stoper ne samo da je ispisao povijest nastupom na Svjetskom prvenstvu, već svojim talentom i impresivnim usponom sve više potvrđuje status jedne od najvećih nada hrvatskog nogometa.

Luka Vušković sa samo 19 godina ostvario je ono o čemu mnogi nogometaši sanjaju cijelu karijeru. Mladi hrvatski reprezentativac našao se u početnoj postavi Hrvatske na Svjetskom prvenstvu te tako postao najmlađi igrač u povijesti koji je zaigrao za Vatrene na Mundijalu.

Luka Vušković - 15 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 11 Foto: Profimedia

Time je srušio rekord koji je dosad držao Mateo Kovačić, a njegov nastup dodatno je potvrdio koliko hrvatski nogomet vjeruje u njegov potencijal. Vušković je rođen u Splitu, a već od ranih dana pokazivao je da ga čeka velika karijera.

Luka Vušković - 7 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 4 Foto: Profimedia

Nogometni put započeo je u Hajduku, odakle je napravio veliki iskorak prema europskoj sceni. Nakon transfera u engleski Tottenham nastavio je razvijati svoj talent, a prošla sezona na posudbi u njemačkom HSV-u donijela mu je niz priznanja i pohvala stručnjaka.

Luka Vušković - 18 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 14 Foto: Profimedia

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Osim kvalitetama na terenu, pažnju privlači i svojim fizičkim predispozicijama. Visok je čak 193 centimetra, što ga čini iznimno dominantnim u obrambenim duelima i zračnim dvobojima.

Luka Vušković - 2 Foto: Profimedia

Ipak, iza uspješnog sportaša krije se i emotivna strana. Vušković je otkrio kako prije svake utakmice pogleda svoje kostobrane na kojima se nalaze fotografije njemu najvažnijih osoba. Obitelj, brat i kućni ljubimci daju mu dodatnu motivaciju i samopouzdanje prije izlaska na teren.

Luka Vušković - 6 Foto: Profimedia

Luka Vušković - 3 Foto: Profimedia

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Dok nastavlja graditi karijeru u Europi, mnogi vjeruju da je pred Lukom Vuškovićem tek početak velikih uspjeha te da bi u godinama koje dolaze mogao postati jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije.

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