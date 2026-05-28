Sjećate se ove naše glumice? Evo gdje je danas, njezin izgled sve je iznenadio

Nekoć je bila jedna od najpoznatijih domaćih televizijskih glumica i zvijezda hit-serija koje su pratili milijuni gledatelja, a danas je rijetko viđamo u javnosti.

Tamara Garbajs nekoć je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih sapunica i televizijskih serija.

Publika je pamti po ulozi Lane u hit-seriji ''Ljubav u zaleđu'', a gledali smo je i u naslovima poput ''Larinog izbora'', ''Zore dubrovačke'', ''Stelle'' i ''Vatri Ivanjskih''.

Tamara Garbajs - 3 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Iako je godinama bila vrlo prisutna na malim ekranima, posljednjih godina gotovo se potpuno povukla iz javnog života. Upravo zato svako njezino pojavljivanje izazove veliku pažnju domaćih medija. 2024. godine je snimljena na premijeri predstave u zagrebačkom kazalištu Trešnja, gdje je mnoge iznenadila elegantnim izgledom i činjenicom da se gotovo nimalo nije promijenila.

Tamara Garbajs - 6 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

Tamara Garbajs - 1 Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Nakon udaje za liječnika Danka Velimira Vrdoljaka promijenila je prezime, a privatni život odlučila je držati daleko od očiju javnosti. 2019. godine postala je majka djevojčice.

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Aktivna je i na društvenim mrežama gdje ima otključan Instagram profil, a među objavama mogu se pronaći i brojne privatne uspomene.

Ipak, glumu nije napustila. Tamara je već godinama članica ansambla zagrebačkog kazališta Trešnja, gdje i dalje aktivno nastupa.

Prije glumačke karijere bavila se modelingom te je kao vrlo mlada radila u Milanu i surađivala s poznatim modnim kućama, no na kraju je ipak prevagnula ljubav prema glumi.

Tamara Garbajs - 4 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Tamara Garbajs - 5 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Mnogi se i danas slažu kako je Tamara Garbajs bila jedna od najljepših domaćih glumica, a fanovi se nadaju njezinu većem povratku na male ekrane.

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