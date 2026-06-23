Nauljena koža i minijaturni bikini: Maja Šuput raspametila pratitelje novom objavom

Maja Šuput pokazala je kako uživa na odmoru na Ibizi pozirajući u minijaturnom ružičastom bikiniju koji je istaknuo njezinu preplanulu, nauljenu figuru i privukao brojne komplimente pratitelja.

Maja Šuput ovih dana puni baterije na Ibizi, a svojim je pratiteljima pokazala kako izgleda dio njezina luksuznog ljetnog odmora.

Pjevačica je pozirala uz bazen pod vedrim mediteranskim nebom i pritom privukla pažnju besprijekornim izdanjem.

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Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

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Na objavi na Instagramu Maja leži na ležaljci smještenoj u plićaku bazena, odjevena u minijaturni ružičasti bikini koji je istaknuo njezinu vitku i preplanulu figuru. Dodatni efekt postigla je sjajnom, nauljenom kožom koja je naglasila njezin osunčani ten, dok je cijeli styling zaokružila sunčanim naočalama.

Poznata po tome da i na odmoru vodi računa o modnim detaljima, Maja je još jednom pokazala zašto je često među najzapaženijim domaćim zvijezdama na društvenim mrežama. Opuštena atmosfera, luksuzna lokacija i atraktivno izdanje oduševili su njezine pratitelje.

Maja Šuput - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput na koncertu Jakova Jozinovića - 5 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Natalie Balmix - 10 Foto: Luka Čop

"Ma vidiš ovo tijelo, nisi valjda slijep", "Uživanje na najjače", "Bella Dona", "Uživaj Majo, zaslužila si mačko!", pišu joj pratitelji ispod objave.

Maja je nedavno objavila novu pjesmu "Nedovoljno lijep", a što o njoj misli njezin sin Bloom, pogledajte OVDJE.

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