Njegova majka tijekom leta planirala je sprovod: Norvežane vodi trener koji je pobijedio smrt

Ståle Solbakken, izbornik Norveške koji je reprezentaciju odveo na prvo Svjetsko prvenstvo nakon gotovo 30 godina, iza sebe ima nevjerojatnu životnu priču obilježenu uspješnom igračkom i trenerskom karijerom, obiteljskim životom te dramatičnom borbom za život nakon srčanog zastoja.

Norveška nogometna reprezentacija poslije gotovo tri desetljeća nastupa na Svjetskom prvenstvu, a jedan čovjek nalazi se u središtu njezina uspjeha – izbornik Ståle Solbakken.

Nekadašnji reprezentativac i jedan od najuspješnijih skandinavskih trenera iza sebe ima životnu priču kakvu bi teško mogao napisati i najbolji scenarist.

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Sale Solbakken Foto: Afp

Od dječaka iz malog norveškog mjesta, preko nastupa na najvećim svjetskim pozornicama, pa sve do trenutka kada je bio klinički mrtav sedam minuta, Solbakken je prošao put prepun izazova.

@kombackblog A wholesome moment for Norway manager Ståle Solbakken immediately after his team clinched the knockout round ♬ original sound - kombackblog

Rođen je 1968. godine u Kongsvingeru, a odrastao u gradiću Kirkenæru, gdje je nogomet vrlo rano postao njegova najveća strast. Prve korake napravio je u lokalnom klubu Grue IL, a talent ga je ubrzo odveo do profesionalnog nogometa. Najveći trag kao igrač ostavio je u HamKamu i Lillestrømu, nakon čega je zaigrao i u engleskom Wimbledonu te danskim klubovima Aalborgu i FC Kopenhagenu. Za reprezentaciju Norveške skupio je 58 nastupa i nastupio na Svjetskom prvenstvu 1998. te Europskom prvenstvu 2000. godine.

Ståle i Anniken Solbakken - 6 Foto: Profimedia

Njegov život zauvijek se promijenio 13. ožujka 2001. tijekom treninga FC Kopenhagena. Solbakken je doživio srčani zastoj i srušio se na travnjak. Liječnici su ga uspjeli vratiti u život tek nakon nekoliko minuta, a kasnije je otkriveno da boluje od ozbiljnog srčanog poremećaja.

"Bilo je to čudo jer mu srce nije kucalo 12 minuta", ispričao je dr. Frank Odgaard, tadašnji klupski liječnik koji mu je odmah pružio prvu pomoć i masirao srce dok nije došla hitna pomoć.

Ståle i Anniken Solbakken - 8 Foto: Profimedia

Nekoliko dana je proveo u komi na odjelu intenzivne njege, a sjećanje na taj dan potpuno mu je izbrisano. Liječnici su mu zgradili defibrilator, a kako bi provjerili radi li uređaj, morali su mu kontrolirano izazvati srčane zastoje.

"Srčani ritam dosegne točku u kojoj srce na kraju stane. Pojednostavljeno rečeno, ubiju vas. To rade na nekoliko sekundi ili do minute, a zatim vas vrate u život", opisao je norveški izbornik aparat.

Nakon ugradnje defibrilatora postalo je jasno da se više neće moći profesionalno baviti nogometom. Karijera je završila prerano, ali upravo ga je ta tragedija usmjerila prema trenerskom pozivu.

Ståle i Anniken Solbakken - 7 Foto: Profimedia

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Već u ranim trenerskim danima pokazao je izniman talent. Najveće uspjehe ostvario je s FC Kopenhagenom, s kojim je osvojio osam naslova danskog prvaka i četiri nacionalna kupa, pretvorivši klub u redovitog sudionika europskih natjecanja. Okušao se i u njemačkom Kölnu te engleskom Wolverhamptonu, no najveći izazov stigao je krajem 2020. kada je preuzeo norvešku reprezentaciju.

Hvem faen har skjært løk her nå pic.twitter.com/fOAMALh3ab — TB Øst (@BjTinus) June 23, 2026

Nakon godina razočaranja i propuštenih velikih natjecanja, Solbakken je uspio izvući maksimum iz generacije predvođene Erlingom Haalandom i Martinom Ødegaardom. Norveška je pod njegovim vodstvom izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., čime je prekinut gotovo tridesetogodišnji post bez nastupa na najvećoj nogometnoj smotri.

Ståle i Anniken Solbakken - 4 Foto: Profimedia

Iza uspješnog trenera stoji i stabilan obiteljski život. Godinama je u braku sa suprugom Anniken, s kojom ima troje djece. Njegov sin Markus također je profesionalni nogometaš, a poseban trenutak dogodio se kada je pod očevim vodstvom debitirao za reprezentaciju Norveške. Solbakken danas rijetko govori o privatnom životu, no poznato je da slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji.

Cijeli događaj bio je traumatičan za Solbakkenovu obitelj.

Ståle i Anniken Solbakken - 1 Foto: Profimedia

"Moja supruga i danas, nakon toliko godina, ne može pričati o tome. Tada je ostala sama s dvoje djece. Jedno je imalo četiri godine, a drugo godinu dana. Anniken je imala samo 23 ili 24 godine i divio sam se tome kako se uspjela nositi s tako teškom situacijom", poručio je Solbakken. "Moji su roditelji odmah doletjeli u Dansku. Rekli su mi da je tijekom leta moja majka počela organizirati moj sprovod. Prvo su se brinuli hoću li preživjeti, a poslije hoću li imati oštećenje mozga. To su bile misli koje su mučile moju obitelj i moje suigrače, koji su me vidjeli kako se rušim, umirem i vraćam u život."

Ståle i Anniken Solbakken - 3 Foto: Profimedia

Danas kaže da ga je to iskustvo promijenilo: "Srčani zastoj zbližio je moju obitelj i stvorio snažnu vezu temeljenu na ljubavi. Ta me priča naučila da život gledam drugačije. Sada razumijem što je stvarno važno. Površne stvari treba shvaćati opuštenije. Više se ne opterećujem i život shvaćam barem napola kao šalu."

Od čovjeka koji se borio za vlastiti život do izbornika koji je Norveškoj vratio vjeru u velike uspjehe, Ståle Solbakken postao je simbol upornosti, snage i nogometne strasti. Njegova priča pokazuje da i nakon najtežih životnih udaraca može uslijediti novo poglavlje ispunjeno uspjehom.

Solbakken je bio trener Kopenhagena kada ih je eliminirala Rijeka 2020. godine, a kakav gol je odveo Riječane u grupnu fazu Europske lige, pogledajte OVDJE.

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