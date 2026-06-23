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Njegova majka tijekom leta planirala je sprovod: Norvežane vodi trener koji je pobijedio smrt

Piše E. G., Danas @ 16:08 Zanimljivosti komentari
Ståle i Anniken Solbakken - 5 Ståle i Anniken Solbakken - 5 Foto: Profimedia

Ståle Solbakken, izbornik Norveške koji je reprezentaciju odveo na prvo Svjetsko prvenstvo nakon gotovo 30 godina, iza sebe ima nevjerojatnu životnu priču obilježenu uspješnom igračkom i trenerskom karijerom, obiteljskim životom te dramatičnom borbom za život nakon srčanog zastoja.

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