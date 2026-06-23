Odluka koja je podijelila javnost: Belgijski nogometaš otišao je usred Svjetskog prvenstva

Belgijski reprezentativac Jeremy Doku našao se u središtu pažnje tijekom Svjetskog prvenstva zbog odluke koja je mnoge iznenadila – privremeno je napustio reprezentaciju kako bi bio uz suprugu Shireen.

Belgijski reprezentativac Jeremy Doku ovih je dana jedna od najspominjanijih osoba na Svjetskom prvenstvu, no razlog nije njegova igra na terenu. Umjesto sportskih poteza, pozornost javnosti privukla je njegova odluka da nakratko napusti reprezentativni kamp kako bi bio uz suprugu Shireen Raymond tijekom rođenja njihova prvog djeteta.

Jeremy and Shireen Doku - 9 Foto: Instagram

Jeremy and Shireen Doku - 4 Foto: Instagram

Nakon što je postao otac, Doku se oglasio i na društvenim mrežama te zahvalio svima na čestitkama, molitvama i porukama podrške koje je primao posljednjih dana.

Jeremy and Shireen Doku - 8 Foto: Instagram

Njegov potez izazvao je brojne reakcije među navijačima i sportskim komentatorima, a rasprava se brzo proširila društvenim mrežama.

Posebnu pažnju privukli su komentari jedne francuske sportske voditeljice koja je javno propitivala opravdanost odlaska nogometaša usred Svjetskog prvenstva. Njezine izjave izazvale su val kritika, nakon čega se televizijska kuća za koju radi ogradila od iznesenih stavova.

Jeremy and Shireen Doku - 3 Foto: Instagram

Jeremy and Shireen Doku - 1 Foto: Instagram

Mnogi su stali na Dokuovu stranu, ističući kako prisustvovanje rođenju vlastitog djeteta predstavlja trenutak koji se događa samo jednom i koji je za mnoge roditelje nezamjenjiv.

Jeremy and Shireen Doku - 2 Foto: Instagram

Iako se rijetko pojavljuje u medijima, Shireen Raymond posljednjih je dana postala predmet interesa javnosti. Prema dostupnim informacijama, radi u beauty industriji u Ujedinjenom Kraljevstvu, a s belgijskim nogometašem u vezi je već nekoliko godina.

Jeremy and Shireen Doku - 6 Foto: Instagram

Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od reflektora, no povremeno na društvenim mrežama dijele važne životne trenutke.

Pogledaji ovo Celebrity Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede

Njihova je veza dodatno učvršćena tijekom 2025. godine kada je Doku zaprosio Shireen tijekom odmora u Dubaiju. Nekoliko mjeseci kasnije svoju su ljubav okrunili brakom, a fotografije sa svečanosti izazvale su veliki interes među njegovim pratiteljima.

Jeremy and Shireen Doku - 5 Foto: Instagram

Ubrzo nakon vjenčanja stigla je i vijest da očekuju prvo dijete.

Jeremy i Shireen više su puta istaknuli koliko im je važna vjera. Tijekom 2025. godine zajedno su donijeli odluku o krštenju, što su opisali kao jedan od najznačajnijih trenutaka u svom životu.

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Knoll snimila je Budimirov gol protiv Paname, tribine su eksplodirale!

Upravo zajedničke vrijednosti i snažna povezanost često se navode kao temelj njihove veze.

Jeremy and Shireen Doku - 10 Foto: Instagram

Još prije početka završnice prvenstva Doku je jasno dao do znanja kako želi biti prisutan kada njegovo prvo dijete dođe na svijet. Zato njegova odluka nije iznenadila one koji ga prate izvan nogometnih terena.

Jeremy and Shireen Doku - 7 Foto: Instagram

Dok jedni smatraju da je trebao ostati uz reprezentaciju, drugi ističu da je pokazao kako obitelj ponekad mora biti važnija od sportskih uspjeha.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Minijaturna haljina za utakmicu: Supruga neprobojnog vratara privukla je sve poglede

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Gvardiola nakon velike pobjede Hrvatske dočekao poljubac djevojke na tribinama